Лавров анонсировал заявление по саммиту Путина и Байдена

Москва, 25 мая. Власти совсем скоро объявят окончательное решение относительно двусторонней встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена.

Москва положительно отнеслась к инициативе демократа о саммите с российским коллегой. Об этом в рамках пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД Мальты рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, ждать осталось совсем недолго.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал заявление по саммиту Путина и Байдена. Повестка возможной встречи однозначно будет включать стратегическую стабильность и контроль над вооружениями, добавил представитель Кремля.