МЧС по Якутии рассказало об активной борьбе с природными пожарами

Якутск, 25 мая. Природные пожары не утихают на территории Якутии. По данным регионального МЧС, к тушению привлечены более 240 сотрудников, задействованы 15 единиц техники.

Возгорания зарегистрированы на территории семи районов. Из 15 бушующих пожаров локализованы пока два. Огонь «прошелся» по местности площадью 14,8 тысячи гектаров.

Спасатели за сутки выявили два новых очага возгорания, пять были ликвидированы. Площадь пожаров выросла на 174 гектара. В МЧС добавили, что восемь пожаров зарегистрированы в десятикилометровой зоне от населенных пунктов.

ФАН сообщал о ликвидации десятков пожаров на территории РФ.