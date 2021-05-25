Иммунолог заявил, что вакцинация от COVID-19 помогает переболевшим восстановить вкус

Москва, 25 мая. Перенесшие COVID-19 люди иногда сталкиваются с неврологическими симптомами, например, расстройством восприятия запахов и вкусов. Решить проблему может вакцинация, уверен иммунолог.

В качестве подтверждения своих слов врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок привел историю одной из бывших пациенток. После выздоровления она чувствовала себя нормально, но не могла как раньше воспринимать вкус пищи — например, мясо казалось ржавчиной. Все вернулось в норму после прививки.

«Вопрос о прививке встал, когда ей надо было ехать по путевке, которая была выкуплена еще в прошлом году. Мы обсуждали как раз, что надо сделать прививку, так как некоторые страны принимают вакцинированных «Спутником V». Она сделала прививку и вкус восстановился», — рассказал медик в эфире радио «Говорит Москва».

Способность вакцинации побороть постковидный синдром подтверждают ученые из многих стран. Среди прочих в ней убедились специалисты из Великобритании. Их выводы основаны на результатах исследования с участием более 800 человек.