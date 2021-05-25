Официальный курс доллара на 26 мая понижен Банком России

Москва, 25 мая. Российский финансовый регулятор обновил официальные курсы валют на среду. Стоимость доллара на грядущей торговой сессии будет снижена.

Доллар в среду, 26 мая, будет стоить 73,396 рубля, снижение стоимости валюты составит 5 копеек. В то же время евро покажет рост — до 89,95 руб. Регулятор принял решение повысить его курс на 26,7 коп. Данные опубликованы на официальном сайте российского регулятора. Решение о корректировке цен принято в соответствии с актуальной ситуацией на биржевой торговой сессии.

Геополитическая повестка может поддержать дальнейшее укрепление рубля, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Базовым сценарием стабилизации рынка считается достижение долларом показателя в 73 рубля.