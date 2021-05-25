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25 мая 15:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:05
Политика
Центризбирком назвал регионы, где пройдет дистанционное голосование
15:05
Новороссия
Донбасс сегодня: удар по Донецку привел к разрушениям, СБУ похищает «неправильных» людей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
14:50
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
14:49
Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
Происшествия
Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы
14:45
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах
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Официальный курс доллара на 26 мая понижен Банком России

Экономика
Официальный курс доллара на 26 мая понижен Банком России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 мая. Российский финансовый регулятор обновил официальные курсы валют на среду. Стоимость доллара на грядущей торговой сессии будет снижена.

Доллар в среду, 26 мая, будет стоить 73,396 рубля, снижение стоимости валюты составит 5 копеек. В то же время евро покажет рост — до 89,95 руб. Регулятор принял решение повысить его курс на 26,7 коп. Данные опубликованы на официальном сайте российского регулятора. Решение о корректировке цен принято в соответствии с актуальной ситуацией на биржевой торговой сессии.

Геополитическая повестка может поддержать дальнейшее укрепление рубля, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Базовым сценарием стабилизации рынка считается достижение долларом показателя в 73 рубля.

россия доллар евро центробанк рф курсы валют
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Все новости / Экономика / Официальный курс доллара на 26 мая понижен Банком России
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