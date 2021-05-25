Орловские пожарные спасли мужчину из квартиры с полыхающим балконом

Орел, 25 мая. Возгорание произошло в жилом многоквартирном доме по улице Комсомольской. К моменту приезда пожарных огонь охватил весь балкон, он мог перекинуться на внутренние помещения.

Тревожное сообщение поступило в диспетчерскую службу поздно вечером 24 мая. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили полыхающий на пятом этаже дома балкон.

Сотрудники МЧС оценили ситуацию и приняли оперативные меры для избежания распространения огня внутрь квартиры. В ходе тушения пожара спасатели вывели на улицу мужчину. Благодаря своевременным действиям сотрудников МЧС погорелец не пострадал.

Также были эвакуированы шестеро жильцов соседних квартир, среди них — трое детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Вероятной причиной пожара стала халатность при курении.

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