Бывшему мэру Екатеринбурга Ройзману выписали еще один штраф

, 25 мая. Суд приговорил экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана к штрафу. Он признан виновным в в сотрудничестве с нежелательной организацией.

Установлено, что Ройзман принимал участие в форуме независимых депутатов, который проходил в Москве 13 марта. Он был спикером. При этом мероприятия сорвалось, в здание зашли полицейские. На всех участников были составлены протоколы по статье 20.33 КоАП РФ. Бывший чиновник заплатит пять тысяч рублей штрафа.

Ранее Ройзман был признан виновным в нарушении правил поведения на публичном мероприятии — во время незаконного митинга 31 января. Его обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщал ФАН.