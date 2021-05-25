Ради солидарности с Европой Украина наказала собственных граждан

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, затем решение утвердил украинский кабмин. По мнению местных экспертов, очередной акт «солидарности с Европой» больно ударит по карману простых украинцев. Корреспондент ФАН передает из Киева.

С 26 мая Украина прекратила полеты в Белоруссию и не будет принимать самолеты оттуда. Такое решение приняло правительство страны на внеочередном заседании. Теперь самолетам украинских авиакомпаний запрещено летать в воздушном пространстве Белоруссии. Пограничники не будут оформлять пассажиров, которые летят в эту страну и из нее. Для Киева это стало очередным актом солидарности с Евросоюзом — ранее Брюссель решил запретить полеты белорусских авиакомпаний в своем воздушном пространстве. А европейские перевозчики один за другим отказываются от полетов над Белоруссией.

Часть стран также вскоре могут запретить полеты в Белоруссию, а многие рейсы уже направляются в обход ее воздушного пространства. Кроме этого, в ЕС разрабатывается новый пакет экономических санкций в отношении Минска. Причина такого «воздушного демарша» — задержание в Минске бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta, который дистанционно руководил протестами в Белоруссии. Напомним, Роман Протасевич был главредом Nexta в самый разгар массовых акций протеста, когда противостояние оппонентов Лукашенко и силовиков достигло апогея.

По мнению аналитиков, канал вместе с пабликом «Беларусь головного мозга» (его также возглавлял Протасевич) вел войну на уничтожение с властями Белоруссии. Его авторы координировали акции протеста в Минске и других крупных городах, сливали в интернет личные данные белорусских силовиков, призывали к забастовкам на госпредприятиях и давали прочие указания, как именно свергать «режим».

В Белоруссии руководство канала Nexta обвинили в терроризме и объявили в розыск. Протасевич 24 мая неожиданно для всех попал в руки местных спецслужб, когда те посадили в Минске самолет рейса Роттердам — Вильнюс, на котором он летел. Это вызвало шквал осуждения на Западе, который намерен жестко отомстить за своего агента влияния. А на Украине эта история может отозваться с неожиданной стороны для простых граждан, которые привыкли летать через Минск в Москву, Европу и на морские курорты.

Global Look Press / facebook.com / pr0tez

По данным сайтов по продаже авиабилетов, после вступления в силу решения о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью билеты на многие направления сильно подорожали для украинских граждан. Так, украинцы теперь смогут полететь в Москву через Турцию, Армению или Европу, но цена за билет без остановки на ночь стартует от 7182 гривен (около 21 тысячи рублей. — Прим. ФАН) в одну сторону. Ранее украинцы могли отправиться в столицу РФ чуть более чем за 3 тыс. гривен.

Через Ереван лететь в Москву из Киева еще дороже — 10 116 грн (около 30 тыс. рублей). Билет из Борисполя в Домодедово с пересадкой в Вене (компания Austrian Airlines) обойдется в 8 тыс. гривен (около 24 тыс. рублей). А самый дорогой перелет для украинцев в РФ — с помощью Turkish Airlines через Стамбул и общей протяженностью в сутки будет стоить 874 доллара (более 65 тыс. рублей).

При этом, по данным билетных поисковиков, лучшее предложение для билетов туда-обратно — у немецкой авиакомпании Lufthansa с пересадкой во Франкфурте — 9800 гривен (около 30 тыс. рублей) за девять часов путешествия. А если украинец не против еще и заночевать в Варшаве, проведя в путешествии более суток, то польский лоукостер LOT предлагает билеты за 4936 гривен (около 15 тыс. рублей).

Сильно ударило решение кабмина и по украинским авиаторам. Как заявили в аэропорту Киева, утрата возможности летать в Белоруссию грозит большими финансовыми потерями. Белорусские рейсы приносят аэропорту около 10% дохода и пассажиропотока, заявил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский.

«Логично было бы и компенсировать аэропорту уменьшения пассажиропотока и прибыли. С точки зрения бизнеса для нас это большая потеря», — отмечает он.

Ежемесячно пассажиропоток в этом направлении составлял 3-5 тысяч, а в докарантинные времена — 10-12 тысяч.

По данным билетных поисковиков, до введения Украиной авиасанкций против Белоруссии билеты стоили в 1,5-2 раза дешевле. Таким образом, считают эксперты, украинские власти в очередной раз наказали собственных граждан ради демонстрации политической солидарности со странами Евросоюза. На Банковой прекрасно знают, что суммы в 5 и тем более 10 тыс. гривен за билет не по карману 95% украинцев. Тем не менее власти сочли, что ради отстаивания интересов Европы в противостоянии с Лукашенко граждане могут и переплатить за полеты или, что вероятней, никуда не лететь и просто остаться дома.

Prt Scr youtube.com / Факти ICTV

По мнению блогера и общественного активиста Александра Скубченко, смешно видеть, как при этом Киев ссылается на некие «нормы международного права».

«Никаких норм международного права нет, их уже довольно давно уничтожил сам Запад. Там одна норма — собственные интересы и двойные стандарты, — заявил журналистам Скубченко. — Да, сейчас Запад просто в шоке от принудительной посадки рейсового самолета в Минске и задержания одного из главных активистов неудавшегося госпереворота в Белоруссии. Но в Киеве почему-то никто не вспоминает, как в 2016 году Украина принудительно посадила самолет компании «Белавиа», чтобы снять с рейса оппозиционного блогера Армена Мартиросяна. Тогда это было «правильно», Запад и не подумал осудить за это Киев. Причем самолет «Белавиа» вылетал из Борисполя, его сначала выпустили в небо, а уже потом развернули борт обратно».

Также Скубченко напомнил об операции с гражданами России в июле 2020 года, в рамках которой планировалось принудительно посадить самолет в Киеве для их задержания:

«С точки зрения Запада, это могла бы быть хорошая операция. И в Брюсселе, и Вашингтоне ее приветствовали. Можно вспомнить много случаев принудительной посадки в интересах стран Запада, когда этот самый Запад коллективно молчал и соглашался. Ведь такое нарушение норм права — в их интересах. Но когда какая-то страна действует подобными методами, но против Запада? Это «шок и нарушение всех норм»! Пора уже понять, никаких «норм международного права» не существует, их уничтожил сам Запад. Отныне главное международное право — это «право сильного». Но Западу пора смириться с тем, что сильные на планете не только они».

Скубченко напомнил, в Брюсселе на саммите лидеров ЕС премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил ввести общий запрет на полеты для авиакомпаний из стран Евросоюза через белорусское воздушное пространство.

«Это, конечно, прекрасно, зато «Аэрофлот» будет, как и прежде, напрямую летать в Европу. А у Lufthansa, LOT, Air France и прочих богатых авиакомпаний хватит денег на авиакеросин, чтобы облетать Белоруссию. А для простых украинцев это станет сильным ударом по кошельку. Тысячи наших граждан из-за этой «солидарности с Европой» теперь не смогут себе позволить отправиться на летний отдых», — заключил он.

wikipedia.org / kremlin.ru

В свою очередь киевский публицист и блогер Денис Жарких заявил на брифинге, что «дело Протасевича» — еще один повод раздуть холодную войну, причем для Украины все последние войны всегда быстро становились «горячими».

«На месте украинцев я бы не радовался аресту Протасевича. Может быть, для Лукашенко это и хорошо, но это — дальнейшее разворачивание новой холодной войны, способное усилить раскол между Россией и Европой, — заявил Жарких представителям СМИ. — В холодной войне не важно, виноват тот или иной человек или нет. Важно только, чью сторону он представляет. Это уже близко к обычной войне — на тебе чужая форма, значит, можно с тобой делать что хочешь. Для Украины, где миллионы людей занимают разные стороны, холодная война не сможет долго оставаться холодной».

Ведь проблема Донбасса не в том, что есть прозападные и пророссийские взгляды, а в том, что сторонники этих взглядов взяли оружие, указал Жарких. Поэтому и Минские соглашения не выполняются, ведь взять в руки оружие легко, а сложить его — куда сложнее.

«Самым идеальным вариантом было бы признание вины Протасевича европейским правосудием. Но ведь именно его и финансировала Европа. Получается, нужно судить не только Протасевича, но и Майдан, силой захвативший власть на Украине, — считает эксперт. — Получается, ни одна из сторон не может отступить, у каждой стороны своя правда. Но тогда впереди — нарастание напряженности, большая война в Европе, которая пойдет на пользу США. И если в одной части Европы начнут репрессировать западников, а на другой — славянофилов, то это коснется каждого из нас. Ведь западничество и славянофильство — весьма условные понятия. В такой ситуации будут выживать не интеллектуалы, а люди без мозгов».

Жарких напомнил, на Украине людей, не разделяющих взгляды власти, регулярно убивают, сажают за решетку, грабят, избивают на улицах. Все это сильно напоминает войну «остроконечников» и «тупоконечников», описанную Джонатаном Свифтом, считает он.