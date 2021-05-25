Главного инженера водоканала Таганрога арестовали после гибели людей в коллекторе

Таганрог, 25 мая. Полиция задержала главного инженера водоканала в Ростовской области по делу о гибели 11 рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях.

Следователи завели против мужчины уголовное дело. Суд заключил фигуранта под стражу. Он пробудет в СИЗО минимум до 20 июля, сообщает пресс-служба инстанции.

Трагедия произошла 21 мая в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Авария случилась на очистных сооружениях. По предварительной версии, произошел выброс метана, в результате чего 11 рабочих погибли, еще восемь человек попали в 5-ю больницу скорой медицинской помощи, сообщал ФАН.