Анонсирована дата российско-индийских учений «Индра-2021» в Волгоградской области

Москва, 25 мая. Совместные учения армий Индии и России под названием «Индра-2021» пройдут с 1 по 15 августа в Волгоградской области. В них примут участие по 250 военнослужащих с обеих сторон.

Местом проведения тренировочных маневров станет полигон Прудбой в Волгоградской области, как сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Совместные российско-индийские военные учения «Индра-2021» состоятся в период с 1 по 15 августа текущего года на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области. В учениях планируется задействовать около 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии и порядка 250 военнослужащих ЮВО», — указали в ведомстве.

Решение о совместных учениях было принято военным руководством двух стран в рамках конференции. По плану боевой подготовки, принятом в ЮВО, военнослужащие из округа также могут проводить учения с армиями Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству отчитались о темпах поставок индийским войскам российских комплексов ЗРК С-400.