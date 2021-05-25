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новостей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
14:50
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
14:49
Видео
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
Происшествия
Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы
14:45
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах
14:44
Общество
ЕСПЧ признал нарушение Великобританией прав и свобод человека
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Армия
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Анонсирована дата российско-индийских учений «Индра-2021» в Волгоградской области

  /   Обновлено: 25 мая 2021 14:29
Армия
Анонсирована дата российско-индийских учений «Индра-2021» в Волгоградской области
defense.gov

Москва, 25 мая. Совместные учения армий Индии и России под названием «Индра-2021» пройдут с 1 по 15 августа в Волгоградской области. В них примут участие по 250 военнослужащих с обеих сторон.

Местом проведения тренировочных маневров станет полигон Прудбой в Волгоградской области, как сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Совместные российско-индийские военные учения «Индра-2021» состоятся в период с 1 по 15 августа текущего года на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области. В учениях планируется задействовать около 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии и порядка 250 военнослужащих ЮВО», — указали в ведомстве.

Решение о совместных учениях было принято военным руководством двух стран в рамках конференции. По плану боевой подготовки, принятом в ЮВО, военнослужащие из округа также могут проводить учения с армиями Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству отчитались о темпах поставок индийским войскам российских комплексов ЗРК С-400.

россия индия индра
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