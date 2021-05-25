Сразу три астрономических явления можно будет увидеть на территории РФ

Москва, 25 мая. Жители РФ смогут увидеть сразу три астрономических явления. Подробно об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Ранним утром 26 мая Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние. Такое явление называется новолунием. Космический объект подойдет к голубой планете ближе чем на 362 тыс. километров в 04:52 по московскому времени. Феномен смогут наблюдать не только жители РФ, но и всего мира, пишет РИА Новости.

Полное лунное затмение будет видно на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке, а для западной части России оно придется на дневное время. Спутник Земли может приобрести коричневый, красный или темно-красный оттенки. Это зависит от запыленности и плотности атмосферы. Третьим феноменом станет полнолуние. Подобные явления наблюдаются раз в 12 лет.

Восход почти полной Луны вечером 25 мая в районе Новосибирска будет особенно впечатляющим, сообщили в учебно-научном центре «Планетарий».