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25 мая 15:05
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новостей
15:05
Политика
Центризбирком назвал регионы, где пройдет дистанционное голосование
15:05
Новороссия
Донбасс сегодня: удар по Донецку привел к разрушениям, СБУ похищает «неправильных» людей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
14:50
Шоу-бизнес
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14:49
Видео
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
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Происшествия
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Сразу три астрономических явления можно будет увидеть на территории РФ

Общество
Сразу три астрономических явления можно будет увидеть на территории РФ
piqsels.com  /  piqsels

Москва, 25 мая. Жители РФ смогут увидеть сразу три астрономических явления. Подробно об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Ранним утром 26 мая Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние. Такое явление называется новолунием. Космический объект подойдет к голубой планете ближе чем на 362 тыс. километров в 04:52 по московскому времени. Феномен смогут наблюдать не только жители РФ, но и всего мира, пишет РИА Новости.

Полное лунное затмение будет видно на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке, а для западной части России оно придется на дневное время. Спутник Земли может приобрести коричневый, красный или темно-красный оттенки. Это зависит от запыленности и плотности атмосферы. Третьим феноменом станет полнолуние. Подобные явления наблюдаются раз в 12 лет.

Восход почти полной Луны вечером 25 мая в районе Новосибирска будет особенно впечатляющим, сообщили в учебно-научном центре «Планетарий».

луна астрономия астрономическое явление
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