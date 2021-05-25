«Кнопку жизни» хотят создать в Роскосмосе

Москва, 25 мая. Создать устройство, которое через спутники сможет передавать сведения о месте пребывания детей и пожилых людей в случаи их пропажи, хотят в Роскосмосе.

Информацией о планах по созданию «Спутниковой кнопки жизни» поделился исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко во время выступления в «Сколтехе».

«Они похожи на антилавинный биппер, который вшивается в горнолыжные куртки. Они будут иметь батарейку, которую можно менять раз в несколько лет», — описал он устройства.

Использовать виртуальную реальность для разработки новых технологий планируют в Роскосмосе. Таким образом инженеры смогут взаимодействовать в удаленном формате, сообщил глава департамента цифрового развития корпорации Константин Шадрин.