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15:05
Политика
Центризбирком назвал регионы, где пройдет дистанционное голосование
15:05
Новороссия
Донбасс сегодня: удар по Донецку привел к разрушениям, СБУ похищает «неправильных» людей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
14:50
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
14:49
Видео
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
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Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы
14:45
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах
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«Кнопку жизни» хотят создать в Роскосмосе

Общество
«Кнопку жизни» хотят создать в Роскосмосе
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 25 мая. Создать устройство, которое через спутники сможет передавать сведения о месте пребывания детей и пожилых людей в случаи их пропажи, хотят в Роскосмосе.

Информацией о планах по созданию «Спутниковой кнопки жизни» поделился исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко во время выступления в «Сколтехе».

«Они похожи на антилавинный биппер, который вшивается в горнолыжные куртки. Они будут иметь батарейку, которую можно менять раз в несколько лет», — описал он устройства.

Использовать виртуальную реальность для разработки новых технологий планируют в Роскосмосе. Таким образом инженеры смогут взаимодействовать в удаленном формате, сообщил глава департамента цифрового развития корпорации Константин Шадрин.

роскосмос изобретение кнопка жизни
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