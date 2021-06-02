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02 июня 01:02
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новостей
01:00
Общество
Власти Крыма рассказали, как намерены взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за блокаду
00:58
Общество
Петербургским школьникам рассказали об опасных последствиях «зацепинга»
00:56
Происшествия
Избитая жительница Смоленска до утра пролежала на асфальте без сознания
00:55
Общество
Уролог Захарченко назвал единственный минус арбузов
00:51
Наука
SpaceX опубликовала план полета CRS-22 к МКС
00:45
Политика
Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией
00:42
Наука
Ученые в России разработали имплант для возвращения зрения слепым людям
00:33
Общество
Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги старейший в мире NFT-токен
00:21
Спорт
Голкипер «Краснодара» Сафонов не пропустил в дебютном матче за сборную РФ
00:05
Спорт
Поляки попытались освистать российский гимн перед началом товарищеского матча
00:02
Экономика
Экономист объяснил причину дефицита работников ресторанной сферы
23:57
Происшествия
Жители Владикавказа устроили стрельбу из-за девушки в центре города
23:43
Общество
Из-за отношения WBO к Украине терпению Усика пришел конец
23:42
Спорт
Сборные России и Польши сыграли вничью в товарищеском матче
23:41
Политика
Украинские политики не умеют «держать лицо» в кризисных ситуациях
23:38
Общество
Оксана Федорова рассказала об особой помощи детям с ДЦП
23:36
Политика
Публицист Стариков назвал условие для признания Крыма Западом
23:31
Общество
Иммунолог опроверг слухи о передаче коронавируса от комара к человеку
23:30
Общество
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Экономист объяснил причину дефицита работников ресторанной сферы

Экономика
Экономист объяснил причину дефицита работников ресторанной сферы
pixabay.com  / 


Летние террасы, открывшиеся в этом году в середине апреля, столкнулись с серьезной нехваткой персонала. Вместе с тем в оживленный сезон ресторанам требуется в три раза больше сотрудников. О том, каковы причины «кадрового голода» и почему пострадавший общепит остается привлекательной нишей для бизнеса, ФАН рассказал профессор кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Прихач.

Как подчеркивает экономист, в России количество предложений увеличилось на 50–70%. При этом отклики сократились на 20%. По словам эксперта, повышенное число вакансий в общепите связано с тем, что бизнес «соскучился» по прибыли и сейчас старается наверстать упущенное.

«Мы наблюдаем катастрофический разрыв в активности работодателей и соискателей. На волне туристического бума Сочи и Крым переманивают ценные кадры. Заведения готовы платить двойную ставку и снимать сотрудникам жилье», — пояснил Александр Прихач.

Экономист объяснил причину дефицита работников ресторанной сферы
freepik.com  / pressfoto

Специалист добавил, что особенно остро проблему переживают рестораны национальных кухонь, основной персонал которых — рабочие из стран ближнего зарубежья и приезжие.

«Из-за закрытых границ мигранты не могут вернуться в страну, а жители других регионов до сих пор остаются в родных городах».

В завершение профессор отметил, что большинство россиян продолжают считать ресторанный бизнес привлекательной сферой для открытия своего дела. И это несмотря на то, что сегодня общепит уступает позиции в конкурентной борьбе на рынке, трансформировавшемся из-за пандемии.

«Один из вариантов, почему ресторанный бизнес все еще пользуется спросом, — как раз то, что он пострадал. Ниша несколько опустела, поэтому стали появляться активные предприниматели, ориентированные на ее заполнение. Полноценные и работающие проекты все равно будут открываться. У людей есть средства, чтобы начать бизнес и, соответственно, чтобы ходить в такие заведения», — заключил эксперт.

Ранее представители сервиса Superjob провели опрос среди менеджеров по работе с персоналом в различных организациях. Почти каждый пятый респондент заявил, что грамматические ошибки в резюме являются веским основанием для отказа в трудоустройстве, независимо от должности, на которую идет соискатель.

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персонал ресторанный бизнес
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