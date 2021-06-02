Экономист объяснил причину дефицита работников ресторанной сферы



Летние террасы, открывшиеся в этом году в середине апреля, столкнулись с серьезной нехваткой персонала. Вместе с тем в оживленный сезон ресторанам требуется в три раза больше сотрудников. О том, каковы причины «кадрового голода» и почему пострадавший общепит остается привлекательной нишей для бизнеса, ФАН рассказал профессор кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Прихач.

Как подчеркивает экономист, в России количество предложений увеличилось на 50–70%. При этом отклики сократились на 20%. По словам эксперта, повышенное число вакансий в общепите связано с тем, что бизнес «соскучился» по прибыли и сейчас старается наверстать упущенное.

«Мы наблюдаем катастрофический разрыв в активности работодателей и соискателей. На волне туристического бума Сочи и Крым переманивают ценные кадры. Заведения готовы платить двойную ставку и снимать сотрудникам жилье», — пояснил Александр Прихач.

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Специалист добавил, что особенно остро проблему переживают рестораны национальных кухонь, основной персонал которых — рабочие из стран ближнего зарубежья и приезжие.

«Из-за закрытых границ мигранты не могут вернуться в страну, а жители других регионов до сих пор остаются в родных городах».

В завершение профессор отметил, что большинство россиян продолжают считать ресторанный бизнес привлекательной сферой для открытия своего дела. И это несмотря на то, что сегодня общепит уступает позиции в конкурентной борьбе на рынке, трансформировавшемся из-за пандемии.

«Один из вариантов, почему ресторанный бизнес все еще пользуется спросом, — как раз то, что он пострадал. Ниша несколько опустела, поэтому стали появляться активные предприниматели, ориентированные на ее заполнение. Полноценные и работающие проекты все равно будут открываться. У людей есть средства, чтобы начать бизнес и, соответственно, чтобы ходить в такие заведения», — заключил эксперт.

Ранее представители сервиса Superjob провели опрос среди менеджеров по работе с персоналом в различных организациях. Почти каждый пятый респондент заявил, что грамматические ошибки в резюме являются веским основанием для отказа в трудоустройстве, независимо от должности, на которую идет соискатель.