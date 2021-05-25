Названы победители премии канала RU.TV

Москва, 25 мая. Победителей десятой премии музыкального телеканала RU.TV объявили на церемонии вручения награды, прошедшей в московском «Крокус Сити Холле».

Лучшей певицей на премии назвали Zivert, которая смогла обойти конкуренток: Светлану Лободу, Ани Лорак, Полину Гагарину и Мари Краймбрери. Награду в категории «Лучший певец» получил Дима Билан, одержавший победу над Максом Барских, Сергеем Лазаревым и Артуром Пирожковым.

Niletto забрал награду в категории «Лучший старт». Его соперниками были Jony, Dabro, Ваня Дмитриенко и Хабиб. А лучшей группой на церемонии признали Artik & Asti, обошедшую коллективы A’Studio, «Пицца», 2Маши и Filatov & Karas.

Кроме того, Artik & Asti получили награду за лучшую песню. Победу им принес хит «Девочка танцуй». Обладателями наград RU.TV в специальных номинациях стали Сергей Лазарев, Александр Маршал и Николай Басков.

Признанную на премии лучшей певицу Zivert ранее заподозрили в работе стриптизершей. Снимки похожей на исполнительницу девушки, танцующей в ночном клубе, попали в Сеть.