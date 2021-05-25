Вооруженные ножом и газовым баллончиком подростки устроили драку в Тульской области

Тула, 25 мая. Следователи города Новомосковске Тульской области выясняют детали конфликта между несовершеннолетними местными жителями.

По имеющейся версии, участниками инцидента стали четверо подростков. Двое из них, в возрасте 17 и 13 лет, внезапно напали на своих сверстников около дома на улице Дружбы. Старший из злоумышленников при этом демонстрировал нож, а младший распылил им в лицо содержимое газового баллончика и ударил кулаком одного из потерпевших. Уголовная ответственность грозит 17-летнему подозреваемому. Второй может ее избежать из-за своего возраста. Но это не означает, что он никак не будет наказан.

«Степень вины каждого из участников еще будет устанавливаться. Для 13-летнего подростка есть другие механизмы наказания, не связанные с уголовной ответственностью. Соответствующие материалы будут направлены в органы системы профилактики преступности несовершеннолетних. Пока обвинение никому не предъявлено», — рассказал ФАН руководитель следственного отдела СУСК России по Тульской области Дмитрий Карпутин.

В региональном Следственном управлении СК России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».