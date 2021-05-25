Песков рассказал, на что Путин может потратить одну минуту свободного времени

Москва, 25 мая. Президент России Владимир Путин может выделить «минуту» времени вечером на просмотр игры российской сборной по хоккею на чемпионате мира. Большего не позволяет напряженный график.

Президент старается следить за тем, как российская сборная показывает себя на чемпионате в Риге, однако напряженный и загруженный график не позволяет выделить на это более минуты вечернего времени, как рассказал прессе представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь рассказал журналистам, что во вторник, 25 мая, в Сочи стартует серия традиционных совещаний Путина с руководством министерства обороны и военно-промышленного комплекса. Серия встреч продлится три дня.

«Я только что вам рассказывал про сегодняшний график (президента. — Прим. ред.) — тут не до хоккея», — сказал Песков журналистам.

Следует отметить, что в понедельник сборная России по хоккею со счетом 1:3 уступила команде Словакии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге.