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25 мая 15:05
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новостей
15:05
Новороссия
Донбасс сегодня: удар по Донецку привел к разрушениям, СБУ похищает «неправильных» людей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
14:50
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
14:49
Видео
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
Происшествия
Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы
14:45
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах
14:44
Общество
ЕСПЧ признал нарушение Великобританией прав и свобод человека
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Женщина обвинила родственника в изнасиловании своей 13-летней дочери

Происшествия
Женщина обвинила родственника в изнасиловании своей 13-летней дочери
freepik.com  /  Designed by Freepik

Подольск, 25 мая. Жительница Подольска обратилась в правоохранительные органы с заявлением по поводу сексуального насилия над свой дочерью. Как стало известно ФАН, она утверждает, что девочку насиловал родной брат мужа.

Заявительница утверждает, что мужчина издевался над ее дочерью с 2020 года практически по настоящее время. Как она считает, это происходило по месту их жительства. О своих подозрениях она 24 мая заявила в полицию. Стражи порядка зафиксировали обращение гражданки и попытались выяснить обстоятельства возможного совершения преступления.

«Мужчина, которого обвиняют в злодеяниях, был ранее судим за вооруженный разбой, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Ему 42 года. Официально он нигде не трудится. Прописан в Псковской области в поселке Сосновый бор Себежского района. На жизнь подрабатывает случайными заработками. Однако пока мы не можем утверждать, есть ли его вина в совершении преступления».

О том, что близкий человек заставляет девочку заниматься с ним сексом, матери рассказала сама 13-летняя школьница. В учебном заведении о ней только положительные отзывы. Семья характеризуется положительно. Мать девочки работает страховым агентом у индивидуального предпринимателя, отец трудится мастером на местном частном производстве.

Пока уголовное дело по заявлению женщины не возбуждено. Правоохранители не могут понять, совершались ли насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка на самом деле. Однако заявительница утверждает, что ее дочь не стала бы врать.

полиция подольск насилие над детьми
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Все новости / Происшествия / Женщина обвинила родственника в изнасиловании своей 13-летней дочери
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