Женщина обвинила родственника в изнасиловании своей 13-летней дочери

Подольск, 25 мая. Жительница Подольска обратилась в правоохранительные органы с заявлением по поводу сексуального насилия над свой дочерью. Как стало известно ФАН, она утверждает, что девочку насиловал родной брат мужа.

Заявительница утверждает, что мужчина издевался над ее дочерью с 2020 года практически по настоящее время. Как она считает, это происходило по месту их жительства. О своих подозрениях она 24 мая заявила в полицию. Стражи порядка зафиксировали обращение гражданки и попытались выяснить обстоятельства возможного совершения преступления.

«Мужчина, которого обвиняют в злодеяниях, был ранее судим за вооруженный разбой, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Ему 42 года. Официально он нигде не трудится. Прописан в Псковской области в поселке Сосновый бор Себежского района. На жизнь подрабатывает случайными заработками. Однако пока мы не можем утверждать, есть ли его вина в совершении преступления».

О том, что близкий человек заставляет девочку заниматься с ним сексом, матери рассказала сама 13-летняя школьница. В учебном заведении о ней только положительные отзывы. Семья характеризуется положительно. Мать девочки работает страховым агентом у индивидуального предпринимателя, отец трудится мастером на местном частном производстве.

Пока уголовное дело по заявлению женщины не возбуждено. Правоохранители не могут понять, совершались ли насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка на самом деле. Однако заявительница утверждает, что ее дочь не стала бы врать.