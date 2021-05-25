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15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
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Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
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Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
14:50
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
14:49
Видео
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
Происшествия
Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы
14:45
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах
14:44
Общество
ЕСПЧ признал нарушение Великобританией прав и свобод человека
14:43
Армия
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Роспотребнадзор возбудил дело по факту загрязнения моря в Туапсе

  /   Обновлено: 25 мая 2021 14:56
Происшествия
Роспотребнадзор возбудил дело по факту загрязнения моря в Туапсе
Федеральное агентство новостей

Туапсе, 25 мая. Административное дело завели после появлений нефтяных пятен в Черном море в районе порта Туапсе.

В ведомстве установили, что разлив наблюдается из канализации, которая находится в эксплуатации ЖКХ. При этом площадь загрязнения составляет 1 134 427 квадратных метров. Специалисты отобрали пробы морской воды и отправили на исследование. Дело об административном правонарушении возбудили по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ в отношении МУП «ЖКХ города Туапсе».

Нефть могла попасть в акваторию Черного моря через глубоководный выпускной канализационный коллектор, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. При обследовании были обнаружены два места, которые являются вероятными источниками загрязнения, сообщал ФАН.

роспотребнадзор дело проверка
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Все новости / Происшествия / Роспотребнадзор возбудил дело по факту загрязнения моря в Туапсе
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