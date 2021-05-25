Роспотребнадзор возбудил дело по факту загрязнения моря в Туапсе

Туапсе, 25 мая. Административное дело завели после появлений нефтяных пятен в Черном море в районе порта Туапсе.

В ведомстве установили, что разлив наблюдается из канализации, которая находится в эксплуатации ЖКХ. При этом площадь загрязнения составляет 1 134 427 квадратных метров. Специалисты отобрали пробы морской воды и отправили на исследование. Дело об административном правонарушении возбудили по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ в отношении МУП «ЖКХ города Туапсе».

Нефть могла попасть в акваторию Черного моря через глубоководный выпускной канализационный коллектор, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. При обследовании были обнаружены два места, которые являются вероятными источниками загрязнения, сообщал ФАН.