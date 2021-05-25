Известный тренер рассказал, почему Россия пока не блистает на ЧМ-2021 по хоккею

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 15:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
14:50
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
14:49
Видео
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
Происшествия
Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы
14:45
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах
14:44
Общество
ЕСПЧ признал нарушение Великобританией прав и свобод человека
14:43
Армия
Золотов проинспектировал подготовку к первой международной выставке Росгвардии
Все новости
25 мая 15:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
14:50
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
14:49
Видео
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
Происшествия
Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы
14:45
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах
14:44
Общество
ЕСПЧ признал нарушение Великобританией прав и свобод человека
14:43
Армия
Золотов проинспектировал подготовку к первой международной выставке Росгвардии
Все новости

Известный тренер рассказал, почему Россия пока не блистает на ЧМ-2021 по хоккею

Спорт
Известный тренер рассказал, почему Россия пока не блистает на ЧМ-2021 по хоккею
fhr.ru  /  Официальный сайт Федерации хоккея России

Рига, 25 мая. Известный тренер Игорь Захаркин, дважды выигрывавший чемпионат мира со сборной России, поделился мнением об игре национальной команды на ЧМ-2021. Подопечные Валерия Брагина начали турнир с двух побед, но потом неожиданно уступили сборной Словакии (1:3).  

«Групповой турнир служит для того, чтобы окончательно привести команду в боевое положение. Игроки должны понять тренерскую задачу, улучшить свое функциональное состояние и набрать оптимальную форму. Конечно, желательно выиграть группу и попасть на наиболее слабого соперника, но главная цель — идеально подвести команду к плей-офф. У нашей сборной пока есть определенные пробелы в игре, но тренеры их постепенно исправляют. Текущие результаты не так важны, главное — матчи на вылет», — рассказал Захаркин в беседе с корреспондентом ФАН.

Россияне уступили Словакии впервые за 17 лет. Наши хоккеисты сумели забить лишь один гол. 

сборная россии захаркин чм-2021 по хоккею
Комментировать
Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 127076 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 124970 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 95460 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 62937 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 58898 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Все новости / Спорт / Известный тренер рассказал, почему Россия пока не блистает на ЧМ-2021 по хоккею
Рейтинг@Mail.ru