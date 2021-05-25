Известный тренер рассказал, почему Россия пока не блистает на ЧМ-2021 по хоккею

Рига, 25 мая. Известный тренер Игорь Захаркин, дважды выигрывавший чемпионат мира со сборной России, поделился мнением об игре национальной команды на ЧМ-2021. Подопечные Валерия Брагина начали турнир с двух побед, но потом неожиданно уступили сборной Словакии (1:3).

«Групповой турнир служит для того, чтобы окончательно привести команду в боевое положение. Игроки должны понять тренерскую задачу, улучшить свое функциональное состояние и набрать оптимальную форму. Конечно, желательно выиграть группу и попасть на наиболее слабого соперника, но главная цель — идеально подвести команду к плей-офф. У нашей сборной пока есть определенные пробелы в игре, но тренеры их постепенно исправляют. Текущие результаты не так важны, главное — матчи на вылет», — рассказал Захаркин в беседе с корреспондентом ФАН.

Россияне уступили Словакии впервые за 17 лет. Наши хоккеисты сумели забить лишь один гол.