Банги, 25 мая. Центральноафриканская Республика почти завершила формирование Национальной ассамблеи. В воскресенье, 23 мая, состоялся третий тур выборов в округах, где первый и второй этапы не прошли на фоне попытки госпереворота и бесчинств боевиков.

Национальная избирательная комиссия уже прокомментировала голосование. Согласно заключению, электоральный процесс полностью соответствовал законодательству.

Жители 50 округов посетили участки, чтобы до конца укомплектовать парламент. Он уже работает, но не в полном составе. Защиту населения и избирательного процесса обеспечили силовики.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Первый этап выборов состоялся 27 декабря прошлого года, когда экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), предпринял попытку госпереворота и сорвал избирательный процесс на части территорий. В марте провели второй тур, который также состоялся не везде.

Однако успехи Национальной армии (FACA), подготовленной российскими инструкторами, позволили завершить формирование парламента. Она разгромила боевиков и обеспечила безопасность голосования.

Национальная ассамблея заработала в начале мая, однако большая часть кресел все еще остается пустой. Проведенные выборы определят депутатов, которые их займут. Самой многочисленной группой в законодательном органе стала партия главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера MCU, которая получила 25 из 140 мандатов.