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25 мая 15:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
14:50
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
14:49
Видео
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
Происшествия
Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы
14:45
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах
14:44
Общество
ЕСПЧ признал нарушение Великобританией прав и свобод человека
14:43
Армия
Золотов проинспектировал подготовку к первой международной выставке Росгвардии
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Третий тур парламентских выборов в ЦАР прошел в соответствии с законодательством

Весь мир
Третий тур парламентских выборов в ЦАР прошел в соответствии с законодательством
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 25 мая. Центральноафриканская Республика почти завершила формирование Национальной ассамблеи. В воскресенье, 23 мая, состоялся третий тур выборов в округах, где первый и второй этапы не прошли на фоне попытки госпереворота и бесчинств боевиков.

Национальная избирательная комиссия уже прокомментировала голосование. Согласно заключению, электоральный процесс полностью соответствовал законодательству.

Жители 50 округов посетили участки, чтобы до конца укомплектовать парламент. Он уже работает, но не в полном составе. Защиту населения и избирательного процесса обеспечили силовики.

Третий тур парламентских выборов в ЦАР прошел в соответствии с законодательством
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

Первый этап выборов состоялся 27 декабря прошлого года, когда экс-президент Франсуа Бозизе, заручившись поддержкой конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), предпринял попытку госпереворота и сорвал избирательный процесс на части территорий. В марте провели второй тур, который также состоялся не везде.

Однако успехи Национальной армии (FACA), подготовленной российскими инструкторами, позволили завершить формирование парламента. Она разгромила боевиков и обеспечила безопасность голосования.

Национальная ассамблея заработала в начале мая, однако большая часть кресел все еще остается пустой. Проведенные выборы определят депутатов, которые их займут. Самой многочисленной группой в законодательном органе стала партия главы ЦАР Фостен-Арканжа Туадера MCU, которая получила 25 из 140 мандатов.

выборы цар
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