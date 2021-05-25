Продюсер Дробыш объяснил любовь публики к рэперам FACE и Моргенштерну

Москва, 25 мая. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает, что сейчас грубые музыканты, такие как FACE и Моргенштерн, популярны у молодежи. Он предположил, почему публика любит их.

Музыкант отметил, что сейчас зрителей чаще цепляют отрицательные персонажи, нежели положительные. Причем последним значительно сложнее сейчас понравиться людям и существовать в шоу-бизнесе. Он считает солнечными музыкантами Джастина Тимберлейка, Backstreet Boys и Робби Уильямса.

По его мнению, сейчас зрителям нравятся отрицательные герои, например, Моргенштерн.

«Вот тут я даже не знаю, как комментировать. Наверное, любят, потому что они еще невзрослые. Я представляю, что любой родитель может любить и FACE, и Моргенштерна до тех пор, пока десятилетняя дочка не подключится к флешмобу или еще чему-то. Или не скажет: «Я хочу на концерт», и будет подпевать слова песен», — попытался Дробыш объяснить популярность рэперов у молодежи в эфире YouTube-шоу FAMETIME TV.

Виктор Дробыш резко высказался о Евровидении. По его мнению, конкурс уже давно утратил свой статус и больше не является музыкальным событием.