Морские губки оказались отличными защитниками мирового океана от вирусов

Амстердам, 25 мая. Группа ученых из Нидерландов в ходе длительных исследований обнаружила новую особенность обитателей Мирового океана.

Обитатели морских глубин являются отличными «фильтрами» воды. Они могут поглощать вредоносные частицы, которые содержатся в океане. По итогам исследования эксперты написали научную статью.

«Установлено, что морские губки в океане всего за три часа могут поглотить 94% вирусов, которые содержатся в воде», — сказано в исследовании.

Известно, что выбросы углекислого газа в атмосферу Земли оказывают сильное влияние не только на растения и воздух, но также приводят к окислению океана. Однако ученые обнаружили, что осьминоги научились адаптироваться к изменениям, происходящим в воде.