Госдума во II чтении приняла поправку о причастных к экстремизму лицах

Москва, 25 мая. Госдума приняла законопроект, запрещающий участвовать в выборах лицам, причастным к деятельности террористических и экстремистских организаций.

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, запрещающий участие в любых выборах для лидеров террористических и экстремистских организаций, а также членам подобных структур и лиц, причастных к их деятельности.

Лидерам экстремистских организаций будет запрещено избираться в течение пяти лет после момента объявления организации запрещенной. Сотрудники подобных структур и лица, причастные к их деятельности, не смогут участвовать в выборах в течение трех лет.

Отмечается, что поправки, внесенные в документ после первого чтения, касаются запрета избираться на выборах всех уровней. Ранее законопроект касался только выборов в Госдуму.