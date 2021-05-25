Российские производители перечислили преимущества маркировки пива

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 15:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
14:50
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
14:49
Видео
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
Происшествия
Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы
14:45
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах
14:44
Общество
ЕСПЧ признал нарушение Великобританией прав и свобод человека
14:43
Армия
Золотов проинспектировал подготовку к первой международной выставке Росгвардии
Все новости
25 мая 15:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
14:50
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
14:49
Видео
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
Происшествия
Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы
14:45
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах
14:44
Общество
ЕСПЧ признал нарушение Великобританией прав и свобод человека
14:43
Армия
Золотов проинспектировал подготовку к первой международной выставке Росгвардии
Все новости

Российские производители перечислили преимущества маркировки пива

  /   Обновлено: 25 мая 2021 14:12
Экономика
Российские производители перечислили преимущества маркировки пива
pixabay.com/PD  / 

Эксперимент по маркировке пива и пивных напитков, который проходит в России с 1 апреля 2021 года до 31 августа 2022 года, собрал уже 99 участников, среди которых 12 малых и 39 микропредприятий. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Ян Витров подчеркнул, что на российский рынок регулярно попадают нелегальные пиво, пивные напитки и слабоалкогольная продукция, которые не имеют фиксации в ЕГАИС и документов, подтверждающих законность производства и оборота.

«Маркировка может стать эффективным инструментом обеления рынка пива и защиты потребителей от некачественной продукции, — отметил эксперт. — Благодаря «Честному знаку» и контролирующие органы, и потребители могут идентифицировать каждую единицу продукции, а недобросовестный бизнес лишается возможности реализовывать продукцию через легальную розницу. Стоит отметить, что на данный момент из 99 участников эксперимента более 50% — малый бизнес. В пилотном проекте участвуют 39 микропредприятий и 12 малых».

Российские компании поддерживают инициативу по проведению эксперимента с маркировкой пива, потому что для них это возможность получить честную конкуренцию и снизить долю контрафакта в сегменте.

Генеральной директор одного из костромских пивных производств Андрей Астапов заявил, что первый этап эксперимента по внедрению маркировки на производстве его компания завершила в конце апреля.

«Следующий шаг — работа с торговыми сетями, стартуем ориентировочно в сентябре-октябре, — заявил бизнесмен. — Система маркировки позволит сформировать честную конкурентную среду и обелить рынок, это определенно является преимуществом проекта».

В свою очередь, генеральный директор одной из калининградских пивоваренных компаний Владислав Шилов сообщил, что решение участвовать в эксперименте по маркировке было принято, чтобы заранее понимать весь процесс и в спокойном режиме настраивать систему.

«В конце июня поступит оборудование, начнем проводить испытания на производстве, — рассказал Шилов. — В целом надеемся, что система сможет повлиять на объем контрафакта и снизить его».

В Башкирской ассоциации участников алкогольного рынка заявили, что систему маркировки внедряют пять производителей региона. Стадия подключения у всех разная — от оформления документов до выбора интегратора и ведения переговоров.

«Мы поддерживаем данную инициативу и активно участвуем в информационной кампании, чтобы производители могли лучше подготовиться к введению обязательной маркировки, — отметили в ассоциации региона. — Эксперимент позволяет определить техническое решение непосредственно для каждого предприятия, протестировать оборудование, опробовать технологии нанесения и сканирования кодов Data Matrix, получить коды маркировки в рамках эксперимента на бесплатной основе, постепенно разобраться с работой по новым правилам, получив поддержку экспертов».

В объединении также добавили, что производители имеют возможность участвовать в заседаниях рабочих групп, где смогут вносить свои предложения и рекомендации.

Ранее ФАН писал, что пиво и газированные напитки в алюминиевых банках могут подорожать в России.

пиво маркировка ян витров
Комментировать
Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 127076 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 124970 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 95460 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 62937 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 58898 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Все новости / Экономика / Российские производители перечислили преимущества маркировки пива
Рейтинг@Mail.ru