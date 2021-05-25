Российские производители перечислили преимущества маркировки пива

Эксперимент по маркировке пива и пивных напитков, который проходит в России с 1 апреля 2021 года до 31 августа 2022 года, собрал уже 99 участников, среди которых 12 малых и 39 микропредприятий. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Ян Витров подчеркнул, что на российский рынок регулярно попадают нелегальные пиво, пивные напитки и слабоалкогольная продукция, которые не имеют фиксации в ЕГАИС и документов, подтверждающих законность производства и оборота.

«Маркировка может стать эффективным инструментом обеления рынка пива и защиты потребителей от некачественной продукции, — отметил эксперт. — Благодаря «Честному знаку» и контролирующие органы, и потребители могут идентифицировать каждую единицу продукции, а недобросовестный бизнес лишается возможности реализовывать продукцию через легальную розницу. Стоит отметить, что на данный момент из 99 участников эксперимента более 50% — малый бизнес. В пилотном проекте участвуют 39 микропредприятий и 12 малых».

Российские компании поддерживают инициативу по проведению эксперимента с маркировкой пива, потому что для них это возможность получить честную конкуренцию и снизить долю контрафакта в сегменте.

Генеральной директор одного из костромских пивных производств Андрей Астапов заявил, что первый этап эксперимента по внедрению маркировки на производстве его компания завершила в конце апреля.

«Следующий шаг — работа с торговыми сетями, стартуем ориентировочно в сентябре-октябре, — заявил бизнесмен. — Система маркировки позволит сформировать честную конкурентную среду и обелить рынок, это определенно является преимуществом проекта».

В свою очередь, генеральный директор одной из калининградских пивоваренных компаний Владислав Шилов сообщил, что решение участвовать в эксперименте по маркировке было принято, чтобы заранее понимать весь процесс и в спокойном режиме настраивать систему.

«В конце июня поступит оборудование, начнем проводить испытания на производстве, — рассказал Шилов. — В целом надеемся, что система сможет повлиять на объем контрафакта и снизить его».

В Башкирской ассоциации участников алкогольного рынка заявили, что систему маркировки внедряют пять производителей региона. Стадия подключения у всех разная — от оформления документов до выбора интегратора и ведения переговоров.

«Мы поддерживаем данную инициативу и активно участвуем в информационной кампании, чтобы производители могли лучше подготовиться к введению обязательной маркировки, — отметили в ассоциации региона. — Эксперимент позволяет определить техническое решение непосредственно для каждого предприятия, протестировать оборудование, опробовать технологии нанесения и сканирования кодов Data Matrix, получить коды маркировки в рамках эксперимента на бесплатной основе, постепенно разобраться с работой по новым правилам, получив поддержку экспертов».

В объединении также добавили, что производители имеют возможность участвовать в заседаниях рабочих групп, где смогут вносить свои предложения и рекомендации.

Ранее ФАН писал, что пиво и газированные напитки в алюминиевых банках могут подорожать в России.