Арест автоугонщиков и отгрузка миллиона баррелей нефти — что произошло в Ливии 24 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 24 мая 2021 года.

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Триполи задержали банду автомобильных угонщиков. При обыске их собственности найдены три украденные машины. Возбуждено уголовное дело.

إدارة إنفاذ القانون #طرابلس تُلقي القبض على تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح وسرقة المركبات الآلية بمناطق #عين_زارة و #وداي_الربيع و #ترهونة حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 3 مركبات آلية مسروقة. pic.twitter.com/9yhiLJlT8D — عين ليبيا (@EanLibya) May 24, 2021

Жители столицы продолжают находить тела утонувших мигрантов, пытавшихся добраться до Европы.

مزيداً من جثث النساء والأطفال المتعفنة مُلقاة علي شواطئ زوارة الليبية .. https://t.co/zeyJbMlqDB — Libya News (@Libyan_News) May 24, 2021

Политика

Президент США Джо Байден обсудил со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси во время телефонного разговора последние события в Ливии. Стороны подчеркнули важность работы по восстановлению баланса и стабильности в североафриканском государстве и сохранения его национальных институтов.

Американский президент высоко оценил усилия Египта по ливийскому вопросу, которые укрепили ход политического процесса в стране, сообщил официальный представитель Абдель Фаттаха ас-Сиси на своей странице в Facebook.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи направился в Нигерию для участия в саммите стран бассейна озера Чад, на котором обсуждаются проблемы безопасности в регионе.

المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة تؤكد الاثنين، بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يتوجه اليوم إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، تلبية لدعوة رئيسها للمشاركة في قمة حوض بحيرة تشاد والتي تبحث التحديات الأمنية في منطقة حوض تشاد وكيفية ضمان الاستقرار لدول المنطقة.#البيرق #ليبيا pic.twitter.com/piLE9MIctw — Albayraq - البيرق (@AlbayraqMedia) May 24, 2021

Директор Департамента международного сотрудничества кабинета премьер-министра Тахер аль-Баур встретился с послом Испании Франческо Хавьером для обсуждения предстоящего рабочего визита мадридской делегации в Триполи.

Согласно сообщению Департамента коммуникаций и СМИ при Совете министров, страна намерена в ближайшем будущем вновь открыть свое посольство в столице Ливии. Это произойдет после визита премьер-министра Испании в начале июня 2020 года.

Соединенные Штаты и Египет имеют общий интерес в поддержке политического, а не военного решения в Ливии во имя стабильности, безопасности и экономического роста в регионе, заявил посланник США в североафриканском государстве Ричард Норланд во время своего визита в Каир.

نورلاند: واشنطن والقاهرة لديهما مصلحة مشتركة في دعم الحل السياسي في #ليبيا

https://t.co/7JQSQZWJaS pic.twitter.com/Riwk7M5TuA — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 24, 2021

Министр иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш отправится 25 мая в Каир по приглашению своего египетского коллеги Самеха Шукри. В ходе двухдневного визита глава МИД Ливии может встретиться с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

جولات حكومية خارجية.. المنفي إلى أبوجا والمنقوش إلى القاهرة https://t.co/LUGuPZarDQ #ليبيا — ‎ليبيا أوبزرڤر - The Libya Observer (@lyobserver_ar) May 24, 2021

Палата представителей решила сформировать комитет для подготовки замечаний по закону о бюджете и пригласить министра финансов для консультаций.

مجلس النواب يُقرر تشكيل لجنة لإعداد ملاحظات حول الميزانية العامة وجلسة غدًا لمتابعة جدول الأعمال #ليبيا#قناة_الجماهيرية_LJBChttps://t.co/Pn5WW3jo2N — قناة الجماهيرية -LJBC TV (@samsh_mediiia) May 24, 2021

Глава Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба встретился с членами Генеральной ассамблеи ливийской компании почтовых, коммуникационных и информационных технологий, чтобы обсудить возникшие проблемы.

صور | رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد #الدبيبة يجتمع مع أعضاء الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لمناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل pic.twitter.com/stMMI1h00Z — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 24, 2021

Экономика

Представители компании General Electric посетили нефтяное месторождение Шарара, чтобы рассмотреть вопрос системы перекачки топлива и аспекты сотрудничества со станцией Убари. Визит проходит в рамках инспекции работ в южных регионах, которые в настоящее время проводит General Electric.

شركة الكهرباء تتفقد حقل الشرارة النفطي https://t.co/qAqoih0EzX #ليبيا — ‎ليبيا أوبزرڤر - The Libya Observer (@lyobserver_ar) May 24, 2021

Тунисские строительные компании подтвердили готовность вернуться в Ливию для реализации крупномасштабных проектов.

Палата представителей Ливии во время заседания в Тобруке подтвердила принятие первого пункта из проекта госбюджета на 2021 год. Он регулирует повышение и своевременные выплаты зарплат госслужащим и гражданам страны. Обсуждение остальных пунктов документа продолжится во вторник, 25 мая.

#عاجل| مجلس النواب الليبي يوافق على اعتماد بند الباب الأول في موازنة العام المقبل، المتمثل في المرتبات فقط والتي تبلغ 34.6 مليار دينار ليبي| للتفاصيل:https://t.co/I9xv2ZSKxN #الوسط #WTV — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) May 24, 2021

Танкер «Мелодия» отгрузил миллион баррелей нефти в морском порту Харика в Тобруке и направился в сторону Китая.

#ليبيا | شحن مليون برميل من #النفط الخام من ميناء الحريقة https://t.co/wp8Rbo4w5x — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) May 24, 2021

Общество

В Ливии проведено более миллиона тестов на COVID-19 с начала пандемии, заявила Всемирная организация здравоохранения в еженедельном отчете №20 об эпидемиологической ситуации в стране.

الصحة العالمية: أكثر من مليون اختبار في #ليبيا منذ بداية جائحة كورونا

https://t.co/BpkFM8aE3f pic.twitter.com/y77VDB7pUa — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 24, 2021

Представители Ливии приняли участие в 55-й сессии Совета министров здравоохранения арабских стран, которая прошла в дистанционном формате кулуарах? Всемирной ассамблеи здравоохранения. На встрече обсуждались механизмы приобретения вакцин против COVID-19, а также объединение усилий для их справедливого распределения в арабских странах.