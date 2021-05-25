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25 мая 15:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
Воронежские власти рекомендовали дать выходной готовым пройти вакцинацию
14:50
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
14:49
Видео
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
Происшествия
Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы
14:45
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах
14:44
Общество
ЕСПЧ признал нарушение Великобританией прав и свобод человека
14:43
Армия
Золотов проинспектировал подготовку к первой международной выставке Росгвардии
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Арест автоугонщиков и отгрузка миллиона баррелей нефти — что произошло в Ливии 24 мая

Ливия
Арест автоугонщиков и отгрузка миллиона баррелей нефти — что произошло в Ливии 24 мая
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 24 мая 2021 года.

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Триполи задержали банду автомобильных угонщиков. При обыске их собственности найдены три украденные машины. Возбуждено уголовное дело.

Жители столицы продолжают находить тела утонувших мигрантов, пытавшихся добраться до Европы.

Политика

Президент США Джо Байден обсудил со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси во время телефонного разговора последние события в Ливии. Стороны подчеркнули важность работы по восстановлению баланса и стабильности в североафриканском государстве и сохранения его национальных институтов.

Американский президент высоко оценил усилия Египта по ливийскому вопросу, которые укрепили ход политического процесса в стране, сообщил официальный представитель Абдель Фаттаха ас-Сиси на своей странице в Facebook.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи направился в Нигерию для участия в саммите стран бассейна озера Чад, на котором обсуждаются проблемы безопасности в регионе.

Директор Департамента международного сотрудничества кабинета премьер-министра Тахер аль-Баур встретился с послом Испании Франческо Хавьером для обсуждения предстоящего рабочего визита мадридской делегации в Триполи.

Согласно сообщению Департамента коммуникаций и СМИ при Совете министров, страна намерена в ближайшем будущем вновь открыть свое посольство в столице Ливии. Это произойдет после визита премьер-министра Испании в начале июня 2020 года.

Соединенные Штаты и Египет имеют общий интерес в поддержке политического, а не военного решения в Ливии во имя стабильности, безопасности и экономического роста в регионе, заявил посланник США в североафриканском государстве Ричард Норланд во время своего визита в Каир.

Министр иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш отправится 25 мая в Каир по приглашению своего египетского коллеги Самеха Шукри. В ходе двухдневного визита глава МИД Ливии может встретиться с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Палата представителей решила сформировать комитет для подготовки замечаний по закону о бюджете и пригласить министра финансов для консультаций.

Глава Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба встретился с членами Генеральной ассамблеи ливийской компании почтовых, коммуникационных и информационных технологий, чтобы обсудить возникшие проблемы.

Экономика

Представители компании General Electric посетили нефтяное месторождение Шарара, чтобы рассмотреть вопрос системы перекачки топлива и аспекты сотрудничества со станцией Убари. Визит проходит в рамках инспекции работ в южных регионах, которые в настоящее время проводит General Electric.

Тунисские строительные компании подтвердили готовность вернуться в Ливию для реализации крупномасштабных проектов.

Палата представителей Ливии во время заседания в Тобруке подтвердила принятие первого пункта из проекта госбюджета на 2021 год. Он регулирует повышение и своевременные выплаты зарплат госслужащим и гражданам страны. Обсуждение остальных пунктов документа продолжится во вторник, 25 мая.

Танкер «Мелодия» отгрузил миллион баррелей нефти в морском порту Харика в Тобруке и направился в сторону Китая.

Общество

В Ливии проведено более миллиона тестов на COVID-19 с начала пандемии, заявила Всемирная организация здравоохранения в еженедельном отчете №20 об эпидемиологической ситуации в стране.

Представители Ливии приняли участие в 55-й сессии Совета министров здравоохранения арабских стран, которая прошла в дистанционном формате кулуарах? Всемирной ассамблеи здравоохранения. На встрече обсуждались механизмы приобретения вакцин против COVID-19, а также объединение усилий для их справедливого распределения в арабских странах.

ливия дайджест
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Все новости / Ливия / Арест автоугонщиков и отгрузка миллиона баррелей нефти — что произошло в Ливии 24 мая
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