Изобретатель шестиметрового велосипеда планирует создать велотримаран и велокабриолет



Через два дня, 27 мая, в Санкт-Петербурге пройдет традиционный велопарад, посвященный Дню города. Это не единственный велопарад, который проходит в городе. С каждым годом их становится все больше, как и любителей-велосипедистов. Хватает ли им велодорожек? Правильно ли, что в некоторые парки въезд на велосипедах запрещен? Как водители относятся к велосипедистам на дорогах? Зачем российские изобретатели создают необычные велосипеды? И во сколько обходится такой эксклюзив? На эти вопросы ответил изобретатель, создатель самого высокого в мире велосипеда Игорь Баронас в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Велосипед, как хобби и удобное средство передвижения по городу, будет актуален всегда, уверен Игорь Баронас. В городских условиях ему не страшны пробки, и он позволят сэкономить достаточное количество времени, к тому же место для парковки двухколесного друга найдется всегда, уверен велолюбитель. Также Баронас не согласен с теми, кто жалуется на нехватку в городе велодорожек. С «дорогами все нормально» сказал он, подтвердив это своим примером: гость проделал свой путь в студию на велосипеде.

«Не понимаю тех, кто жалуется, у нас все нормально. Я был в Эмиратах — они там склонны к новшествам. В Абу-даби очень много велодорожек, но я видел только одного парнишку на велосипеде. В основном люди передвигаются там на машинах. <…> А в Минске меня остановили полицейские: оказывается, там велосипедист имеет право ехать только по тротуару. На дорогах нельзя кататься, но меня там поразил идеальный асфальт», — поделился Баронас.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В Петербурге же, по его мнению, есть тоже прекрасные места для велопрогулок. Он упомянул очень удобную Октябрьскую набережную, которая стала излюбленным местом не только для велолюбителей, но и для роллеров, бегунов. Относительно запрета на велосипедные прогулки в некоторых парках, участник брифинга резонно отметил, что в выходные дни, когда парки полны людей, семей с маленькими детьми, этот запрет обоснован: «велосипедисты бывают разные». С передвижением по городским дорогам тоже особых проблем нет, считает Баронас.

«Водители — те же люди. Все склонны ошибаться, бывает, и я кого-то не замечу. Я обратил внимание, что количество автомобилей увеличилось, но ездить стали аккуратнее. Правда, всегда есть исключения: кто-то ведет себя на дорогах нагловато. Главное — всем соблюдать правила», — сказал участник брифинга.

vk.com / Игорь Баронас

Игорь Баронас не только ездит на велосипедах, но и конструирует их. Для него это хобби, переросшее в профессию, признается он. Одно из его изобретений — шестиметровый велосипед, который стал самым высоким в мире. Изобретатель отметил, что для ежедневных прогулок это творение не годится, да и сам он на нем проехать без страховки не готов. Целью создания такой махины было установление рекорда, и это удалось. Но шестиметровый велосипед не единственное творение Баронаса. Сейчас он трудится над созданием велотримарана, на котором планирует проплыть 68 км в рамках марафона гребных судов, который пройдет в Петербурге через неделю. Есть у изобретателя и еще одна задумка — велокабриолет.

«Еще в прошлом году я хотел сделать велокабриолет. Он будет похож на автомобиль «Жигули», точнее, на ВАЗ-2105. Рассчитываю сделать его двухместным, покороче, чем сам автомобиль, и без крыши. Его вес будет приблизительно 150 кг. Выглядеть это будет необычно: вроде «жигули», но мотора нет, педальки крутишь и едешь на нем», — поделился задумкой участник брифинга.

Свои изобретения автор не патентует, даже если кто-то и скопирует его идею — пожалуйста, признается он. При этом затраты на создание необычных конструкций небольшие. Всю работу, от разработки до сварки, Баронас делает своими руками. Запчасти и материал для своих велосипедов использует простые — никаких наворотов. Главное в конструкции, по его словам, — дизайн и прочность.