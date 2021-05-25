Авраам Руссо о Кристине Орбакайте: Она — работяга, которая пашет больше всех

Российская певица и актриса Кристина Орбакайте, которой во вторник исполняется 50 лет, обязательный человек и верный друг, на которого всегда можно положиться. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН рассказал российский певец сирийского происхождения Авраам Руссо.

В начале 2000-х Руссо и Орбакайте спели дуэтом песни «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», ставшие хитами. Артисты дружат и по сей день.

— В начале 2000-х вы ворвались в российский шоу-бизнес — и у вас сложился звездный дуэт с Кристиной Орбакайте, который помнят спустя 20 лет. Расскажите историю вашего знакомства. Что сегодня вас связывает с ней?

— Мы познакомились с Кристиной в 2001 году в компании, с которой сотрудничал малоизвестный тогда композитор Виктор Дробыш. У него и родилась идея записать песню «Любовь, которой больше нет» в дуэте Кристины Орбакайте со мной. Это была медленная пеня, клип на которую мы сняли в Монте-Карло. Дуэт оказался успешным, позже песня в нашем исполнении в 2002 году получила национальную музыкальную премию «Золотой граммофон».

Мы пошли на второй шаг — записали вторую песню «Просто любить тебя», ставшую хитом. И спродюсировал песню Виктор Дробыш. Второй клип мы снимали в Дубае, и даже намекали на продолжение, включив в него определенные кадры из клипа на первую совместную пеню. Это были два шлягера, которые знали все в России. К нашему союзу с Кристиной очень тепло, с любовью отнеслись. Голоса наши слились.

Мы дружим с тех самых пор. В тот период мы гастролировали с Кристиной, дали не менее 100 концертов по всему миру. Помню, что в 2004 году мы прилетели в Америку и дали там четыре концерта при полном аншлаге. Были мысли у Виктора, чтобы мы в третий раз «зажгли дуэтом», но мы не стали рисковать и расстались на пике популярности дуэта, продолжив сольно. Это не значит, что мы больше никогда не пели вдвоем — недавно у нас было совместное выступление. Мы продолжаем дружить, нас очень связывают теплые воспоминания о судьбоносных гастролях. Именно тогда, в Майами, Кристина познакомилась со своим будущим супругом Михаилом Земцовым, а позже, когда мы прилетели в Нью-Йорк, на концерте я познакомился с Морелой, моей будущей женой.

ТАСС / Григорий Сысоев

— Как вы ее поздравите?

— Кристина меня пригласила на празднование — и я, с божьей помощью, хочу присутствовать и сделать ей красивый подарок. Кристина неоднократно бывала у меня дома в Нью-Джерси. Мы живем перелетами, большую часть времени я провожу в Москве, но часто прилетаю к семье в Америку. Нам сложно поймать друг друга в таком графике.

— Воспринимали ли вы Орбакайте как «дочку Пугачевой», самой авторитетной фигуры российской эстрады?

— Когда я приехал в Москву в 1996-м году, я ни слова по-русски не знал и никакого представления о России у меня не было. И даже когда в 2001 году я начал работать с Кристиной, я не знал, что Алла Пугачева, ее мама, самая знаменитая в России певица. Хотя мы встречались много раз, когда она руководила процессом постановки наших совместных с Кристиной концертов как продюсер или, допустим, режиссер. Несмотря на огромное уважение, с которым я отношусь к Алле Борисовне, для меня Кристина — просто Кристиночка. Я не отношусь к людям, которые начинают мыслить и строить планы, чтобы извлечь выгоду из отношений. Нас связывает теплая, сердечная дружба. Это самая лучшая «выгода» — когда в другом человеке ты ищешь дружбу и любовь.

— У вас была возможность увидеть Кристину Орбакайте в начале ее певческой карьеры. Как вы считаете, какого уровня ей удалось достичь как актрисе? Менялась ли она как личность?

— В тусовке, как говорят все артисты, конечно, она — «категория А». Неважно, что у нее есть «звездная» мама, которая может все. Она сама — работяга, пашет больше всех. Это человек, который ложится спать в пять утра, просыпается через полчаса и в шесть утра готов выехать на работу — даже после тяжелых гастролей.

Она — обязательный человек. На Кристину всегда можно полагаться, надеяться и обратиться к ней с любой просьбой, она всегда готова помочь. Ради интереса попробуйте позвонить ей с просьбой — любой! — она не откажет. Здесь даже примеры не нужны, я это точно знаю.

Человеческая ее натура такова, что она не большая тусовщица, редко дает интервью, абсолютно не из тех, кто торгует лицом, стараясь засветить его везде, звездной болезни у нее нет. Своя популярность, своя аудитория есть — и даже если Кристина Орбакайте сейчас перестанет гастролировать и вернется на сцену через 10 лет, она все равно соберет свою публику. В шоу-бизнесе она — человек с большой буквы. Вот поэтому я дружу с ней, она достойный человек.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

— Над чем вы сами сейчас работаете, какие ближайшие планы? О вас мало слышно в России…

— С 2010-го я плотно работаю в России. К сожалению, в шоу-бизнесе не все люди порядочны, и у меня проблемы с определенными представителями этого бизнеса.

В период локдауна, возможно, кто-то и сидел дома, но я не отдыхал. Удалось записать целый альбом, буквально на днях я выпустил новый клип на одну из старых своих песен и запустил промо-клипы. Я прилетаю в Москву для сьемки двух больших клипов на новые песни. Кроме того, начинаю сотрудничать с одной российской компанией, плюс ко всему — очень скоро запускаю радиостанцию «Радио Руссо». Она состоит из пяти потоков, по сути, пяти радиостанций, которые будут объединены под единым лейблом: «Радио Поп», «Радио Авраам Руссо», где будут звучать все мои песни, «Радио Восток», «Радио Рок» и еще один канал для интернациональных песен. Послушать можно будет, скачав одно приложение под названием «Радио Руссо». Ни один артист в России этого не делал, это огромный труд и огромные вложения. Я перечислил лишь 10% от массы того, что я делаю. Пока есть силы и время, надо творить, творить и еще раз творить.

— В шоу бизнесе трудно взойти на вершину, но еще труднее удержаться, особенно на протяжении 20 лет. Как вам удается быть в обойме?

— Быть актуальным и сохранить свое лицо можно при условии, что ты знаешь, что делаешь, «освежаешь» свою музыку, работаешь, пишешь, стараешься соответствовать сегодняшнему дню. Не важно, 50 тебе лет, 60 или 20. Ты должен угодить сегодняшней публике. Твои слушатели любого возраста живут с тобой в одно время.

Кроме того, Россия — ностальгическая страна. В отличие от других стран, в России очень сильны консервативные вкусы, здесь долго живут с памятью о музыке, которую полюбили много лет назад. Это истина, не просто же так я живу в России.

Но нельзя, хотя бы из уважения к нашему замечательному слушателю, говорить: «Буду играть под свою дудку, хотят — слушают, хотят — нет». Да елки-палки, потратьте 500-400 долларов, сделайте новую фонограмму, не храните свои песни в том же виде, в каком вы написали их сто лет назад!

Очевидно же, средства для прослушивания музыки сильно эволюционировали. Существует HD-формат, в конце концов. Я принес совершенно новую музыку в Россию, это евро-восток, не восток, который Кавказ, нет, я принес ближневосточную музыку, связанную с огромным куском земли. Обогащение ценно для любой культуры, а здесь, к сожалению, в меня стреляли, меня избивали, похищали, устраивали громкие скандалы…

ТАСС / Елена Афонина

Уроженец сирийского города Алеппо Авраам Руссо — российский эстрадный певец, четырехкратный обладатель премии «Золотой граммофон». Записать первый альбом артисту помог продюсер Иосиф Пригожин. В середине 2000-х на Руссо было совершено покушение, после чего он уехал из России в США, где живет с женой Морелой и воспитывает двоих дочерей.