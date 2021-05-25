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Песков высказался о замене российского флага в Риге
13:34
Экономика
Кудрин предложил способ сбалансировать повышенный спрос на жилье
13:33
Шоу-бизнес
Упавшую с лестницы Алену Кравец экстренно доставили в больницу с сотрясением мозга
13:31
Шоу-бизнес
Дробыш впервые прокомментировал наркотическую зависимость брата Дани Милохина
13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
Все новости

В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо

Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 мая. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, корректирующий действие демпфирующего механизма на топливо.

Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на заседании парламента 25 мая.

Демпфер должен позволить удержать цены на бензин в пределах инфляции. Решение о его корректировке было принято из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. Так, в формуле демпфера будет снижена индикативная цена бензина на 4 тыс. рублей, а в дальнейшем она будет индексироваться.

Демпферный механизм позволил сдержать рост цен на бензин в первом квартале, рассказал ранее заместитель управляющего петербургским филиалом «РГС Банка» Даниил Макаршин.

Российский топливный союз между тем призвал вице-премьера Александра Новака второй раз за весну в срочном порядке принять меры для стабилизации ситуации на оптовом рынке бензинов, пишет «ФедералПресс».

госдума топливо бензин законопроект цены на бензин демпфер рынок топлива демпферный механизм
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