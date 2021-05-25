В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо

Москва, 25 мая. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, корректирующий действие демпфирующего механизма на топливо.

Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на заседании парламента 25 мая.

Демпфер должен позволить удержать цены на бензин в пределах инфляции. Решение о его корректировке было принято из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. Так, в формуле демпфера будет снижена индикативная цена бензина на 4 тыс. рублей, а в дальнейшем она будет индексироваться.

Демпферный механизм позволил сдержать рост цен на бензин в первом квартале, рассказал ранее заместитель управляющего петербургским филиалом «РГС Банка» Даниил Макаршин.

Российский топливный союз между тем призвал вице-премьера Александра Новака второй раз за весну в срочном порядке принять меры для стабилизации ситуации на оптовом рынке бензинов, пишет «ФедералПресс».