Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины

Брюссель, 25 мая. Москва отозвала военнослужащих ВС РФ от границ Украины, однако в регионе до сих пор наблюдается их присутствие. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, на Украине и вокруг страны по-прежнему остается значительное количество вооружения, военной техники и десятки тысяч солдат армии России.

Генсек НАТО также утверждает, что РФ ограничивает свободу перемещения кораблей в акватории Черного моря, включая Керченский пролив. Альянс продолжит укреплять оборону и средства сдерживания, оказывая поддержку партнерам НАТО, подытожил Столтенберг.

Напомним, ранее США и ряд европейских стран выразили озабоченность относительно военной группировки в Крыму и передислокации войск ВС РФ у границ Украины.

Ранее глава Генштаба ВС Франции Франсуа Лекуантр признал превосходство российской армии в космосе и под водой.