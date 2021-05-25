Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор

Туапсе, 25 мая. Два вероятных источника загрязнения акватории Черного моря были обнаружены при обследовании глубоководной канализации.

Нефть могла попасть в акваторию Черного моря через глубоководный выпускной канализационный коллектор, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. При обследовании были обнаружены два места, которые являются вероятными источниками загрязнения.

Специалисты не нашли нарушений в работе туапсинского морского порта и нефтеперерабатывающего завода. Теперь им предстоит установить причину попадания нефти в систему глубоководной канализации.

В настоящее время загрязнение локализовано. Масляные пятна по-прежнему обрабатываются абсорбентами. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента, писал ФАН.