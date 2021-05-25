Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal

Лос-Анджелес, 25 мая. Работа над экранизацией серии популярных игр Portal находится в активной стадии, сообщил режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс.

Он рассказал в интервью порталу IGN, что кинокомпания Warner Bros. не забросила проект и динамично трудится над ним. Например, сейчас пишется сценарий экранизации. При этом Абрамс не смог назвать ни сценаристов, ни потенциальных режиссеров, которых привлекут к проекту.

Продюсер не раскрыл и примерный сюжет будущего фильма. Однако Абрамс уточнил, что видит в экранизации Portal очень большой потенциал.

Ранее в Сети проявился новый кадр из экранизации культовой игры Uncharted. На него попали актеры Том Холланд и Марк Уолберг.