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25 мая 15:04
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новостей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
Общество
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14:50
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Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
14:49
Видео
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
Происшествия
Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы
14:45
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах
14:44
Общество
ЕСПЧ признал нарушение Великобританией прав и свобод человека
14:43
Армия
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Эксперт предрек облетающим Белоруссию авиакомпаниям проигрыш в конкурентной борьбе

Политика
Эксперт предрек облетающим Белоруссию авиакомпаниям проигрыш в конкурентной борьбе
ТАСС  /  Драчев Виктор

Авиакомпании, которые будут облетать территорию Белоруссию, должны быть готовы понести серьезные убытки. Об этом в интервью ФАН рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Авиаэксперт прокомментировал реакцию зарубежных авиаперевозчиков на инцидент с экстренной посадкой в Минске 23 мая самолета компании Ryanair и задержанием подозреваемого в экстремизме Романа Протасевича.

«Увеличение издержек, вероятнее всего, будет исчисляться для авиакомпаний несколькими тысячами долларов за рейс. Но не все будут принимать такое решение. Например, турецким компаниям большого смысла летать в облет нет. При этом все перевозчики находятся в конкурентной среде. Если компании, которые примут такое решение, из-за увеличения своих расходов решат поднять цену за билеты, они проиграют в конкурентной борьбе», — считает Пантелеев.

По его словам, перевозчикам необходимо будет облетать территорию, которая имеет размеры примерно 500 на 600 километров. Увеличение маршрута может достигать 300 километров.

«Продолжительность полетов увеличится на 20–30 минут, едва ли больше, если речь не идет о тихоходных турбовинтовых самолетах», — добавил авиаэксперт.

Авиаэксперт предрек убытки планирующим совершать рейсы в облет Белоруссии компаниям
pixabay.com  /  JanClaus

Он назвал массовые заявления авиакомпаний о прекращении авиасообщения с Белоруссией политически мотивированными.

«Выглядит весьма нелогичным то обстоятельство, что после вынужденной посадки самолета, которая не принесла ровным счетом никаких жертв, авиасообщение прекращается. А после сбития самолета, например, над Тегераном, авиасообщение с Ираном продолжалось, и каких-то проблем авиакомпании для себя не видели. К деятельности гражданской авиации эти решения никакого отношения не имеют», — пояснил собеседник ФАН.

При этом Пантелеев отметил, что воздушный трафик над соседними с Белоруссией странами вряд ли окажется излишне нагруженным.

«На фоне коллапса, который разразился в связи с пандемией коронавирусной инфекции, авиасообщение еще не восстановилось — это очень мягко говоря. Поэтому никакого серьезного увеличения нагрузки в небе над соседними странами не произойдет», — обратил внимание исполнительный директор агентства «Авиапорт».

О прекращении полетов над Белоруссией уже объявили австрийская авиакомпания Austrian Airlines вместе с другими авиакомпаниями Lufthansa Group, сингапурская авиакомпания Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, венгерская Wizz Air и несколько небольших компаний. Украина объявила о прекращении авиасообщения с Белоруссией с полуночи 26 мая. В Литве уже запрещен прием и вылет самолетов, пересекающих воздушное пространство Белоруссии.

Но основной трафик над Белоруссией составляет авиасообщение между Россией и Европой, а также Китаем и Европой. Москва и Пекин не принимали каких-либо решений в связи с экстренной посадкой самолета в Минске. При этом замглавы «Белаэронавигации» Валериан Гродь заявил, что авиатрафик над страной остается на прежнем уровне.

По данным сервиса Flightradar, 25 мая в небе над Белоруссией продолжают летать самолеты авиакомпаний России, Китая, Эфиопии, Турции, Катара, крупнейших грузовых компаний, включая американскую FedEx.

Евросоюз направил запрос на полное закрытие воздушного пространства над Белоруссией в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Заседание стран-участниц по этому поводу назначено на 27 мая.

белоруссия авиакомпании ryanair олег пантелеев роман протасевич
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Все новости / Политика / Эксперт предрек облетающим Белоруссию авиакомпаниям проигрыш в конкурентной борьбе
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