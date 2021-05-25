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25 мая 15:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:02
Происшествия
Капитана признали виновным в инциденте с контейнеровозом Ever Given
15:02
Происшествия
Избитого американца переехал новый BMW у стрип-клуба из телехита «Сопрано»
15:00
Политика
Лукашенко 26 мая пообщается с белорусскими депутатами «на злобу дня»
15:00
Латинская Америка
Массовое убийство в борделе может решить исход президентских выборов в Перу
14:59
ФАН-ТВ
Привившийся «Спутником V» президент Боливии призвал жителей страны вакцинироваться
14:59
Общество
Смольный назвал некорректными сообщения о полной занятости «Ленэкспо»
14:58
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш попросил Самбурскую «отвязаться» от него
14:56
Общество
Пляж Ахлестышева во Владивостоке останется без реконструкции
14:55
Армия
В ОДКБ анонсировали пять совместных военных учений стран-участниц в 2021 году
14:55
Экономика
Володин поручил проанализировать рост цен на стройматериалы
14:54
Общество
В топ-10 любимых мест отдыха россиян вошли курортные города Калининградской области
14:54
Армия
СМИ: система ПВО «Железный купол» сбила израильский дрон в секторе Газа
14:53
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Виктор Дробыш высказался о скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал
14:50
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней и гроз
14:49
Видео
Появилось видео смертельного ДТП под Симферополем
14:47
Происшествия
Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы
14:45
Происшествия
Старейший российский байкер погиб в ДТП в Мытищах
14:44
Общество
ЕСПЧ признал нарушение Великобританией прав и свобод человека
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Армия
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Изобретатель Игорь Баронас рассказал о культуре велоспорта в разных странах

Общество
Изобретатель Игорь Баронас рассказал о культуре велоспорта в разных странах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

О культуре велоспорта в разных странах рассказал изобретатель необычных велосипедов Игорь Баронас в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Любят ли в России велосипеды».

По словам умельца, улицы Северной столицы прекрасно подходят для езды на двухколесном транспорте.

«С дорогами все нормально. Не понимаю тех, кто жалуется, говорят: «Если бы были велодорожки, тогда я бы ездил на велосипеде». Это неправильная постановка вопроса. Если человек не хочет, то не будет ездить в любом случае. Я был в Объединенных Арабских Эмиратах — они там склонны к новшествам. В Абу-Даби много велодорожек, но только одного парнишку видел на них. Там на машинах удобнее — наверное, жара», — сообщил гость.

Изобретатель Игорь Баронас рассказал о культуре велоспорта в разных странах
pixabay.com  / 

Игорь Баронас отметил, что на сегодняшний день все больше людей отказываются от авто.

«Это приходит, я вижу. Кто ценит время, здоровье — те пересаживаются на велосипеды. У меня приятель в Гамбурге, он на велосипеде ездит постоянно. На машине долго, проблема припарковать», — пояснил собеседник.

Гость студии прокомментировал случаи, когда в парках запрещают ездить на двухколесном транспорте.

«Может это и правильно. По выходным туда приходят много семей. Дети гуляют. Велосипедисты бывают разные, могут сбить невольно. Кататься можно по набережным — например, Октябрьской. По тротуарам тоже можно ехать по-разному: аккуратно или не обращая внимания на людей. Когда я был в Минске и ехал на велосипеде по дороге, меня остановили полицейские и предупредили, что у них разрешено кататься только по тротуару», — подытожил изобретатель необычных велосипедов.

Ранее ФАН сообщил о том, что в центре Москвы оборудовали первую временную велополосу.

велосипед баронас
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Все новости / Общество / Изобретатель Игорь Баронас рассказал о культуре велоспорта в разных странах
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