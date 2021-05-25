Изобретатель Игорь Баронас рассказал о культуре велоспорта в разных странах

О культуре велоспорта в разных странах рассказал изобретатель необычных велосипедов Игорь Баронас в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Любят ли в России велосипеды».

По словам умельца, улицы Северной столицы прекрасно подходят для езды на двухколесном транспорте.

«С дорогами все нормально. Не понимаю тех, кто жалуется, говорят: «Если бы были велодорожки, тогда я бы ездил на велосипеде». Это неправильная постановка вопроса. Если человек не хочет, то не будет ездить в любом случае. Я был в Объединенных Арабских Эмиратах — они там склонны к новшествам. В Абу-Даби много велодорожек, но только одного парнишку видел на них. Там на машинах удобнее — наверное, жара», — сообщил гость.

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Игорь Баронас отметил, что на сегодняшний день все больше людей отказываются от авто.

«Это приходит, я вижу. Кто ценит время, здоровье — те пересаживаются на велосипеды. У меня приятель в Гамбурге, он на велосипеде ездит постоянно. На машине долго, проблема припарковать», — пояснил собеседник.

Гость студии прокомментировал случаи, когда в парках запрещают ездить на двухколесном транспорте.

«Может это и правильно. По выходным туда приходят много семей. Дети гуляют. Велосипедисты бывают разные, могут сбить невольно. Кататься можно по набережным — например, Октябрьской. По тротуарам тоже можно ехать по-разному: аккуратно или не обращая внимания на людей. Когда я был в Минске и ехал на велосипеде по дороге, меня остановили полицейские и предупредили, что у них разрешено кататься только по тротуару», — подытожил изобретатель необычных велосипедов.

Ранее ФАН сообщил о том, что в центре Москвы оборудовали первую временную велополосу.