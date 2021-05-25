Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека

Москва, 25 мая. Блогер и телеведущая Ида Галич рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем, возникших у нее после предательства близкого человека.

Знаменитость пожаловалась подписчикам в Instagram Stories, что попала в ужасную ситуацию на работе. Команду Галич серьезно подвел один человек, которого больше нет в коллективе.

«Я так перенервничала и мне было так обидно от того, что подставил близкий товарищ, к которому было самое теплое отношение», — поделилась блогер.

В итоге у звезды возникли неврологические проблемы с грудной клеткой, из-за чего ей стало очень больно дышать, и она полдня задыхалась. Прийти в себя Иде Галич помогли занятия растяжкой, правда, вначале ей пришлось превозмогать боль.

«Не знаю, как это случилось, но у меня все прошло. Ну, кроме обиды!» — написала ведущая.

Ида Галич признавалась, что всерьез опасается за свое здоровье. По мнению блогера, у нее есть предрасположенность к серьезным недугам. Кроме того, ведущая часто накручивает себя и легко настраивается на негатив. Иногда Галич кажется, что у нее будет онкологическое заболевание.