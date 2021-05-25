Песков призвал мир к объединению в борьбе с киберпреступностью

Москва, 25 мая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал государства объединиться для борьбы с киберпреступностью.

Инициатором идеи о совместной борьбе стран с интернет-атаками стал президент РФ Владимир Путин. Без подобного взаимодействия невозможно минимизировать угрозу хакеров, поэтому сотрудничество государств в данной сфере очень важно, сообщил Песков.

Встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейкоба Салливана стала важным этапом в подготовке саммита России и США, сообщили ранее в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

Угроза киберпреступности является национальной угрозой для России, считает начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры РФ Андрей Некрасов.