Директора детсада в Татарстане обвинили в вымогательстве «процента»

Казань, 25 мая. Прокуратура в Татарстане начала проверку по факту возможного вымогательства. К этому может быть причастна директор детского сада.

В преступлении ее обвинил фотограф из Набережных Челнов. В подтверждение своих слов пользователь опубликовал в соцсети скриншот переписки с руководителем дошкольного учреждения.

Она якобы требовала деньги в качестве «отката» за возможность провести фотосессию в саду. При обсуждении нюансов касательно съемки директор написала, чтобы фотограф «занес процент». Мужчина подчеркивал, что с него вымогали 20% за доход, полученный от услуг для дошкольников и их родителей, сообщал сайт 360tv.ru.