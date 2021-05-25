Анна Семенович рассказала о достоинствах дачного отпуска

Москва, 25 мая. Певица и телеведущая Анна Семенович наслаждается отдыхом на даче и делится с поклонниками кадрами. Артистка отметила, что ей по вкусу такое расслабление.

Знаменитость находится на даче вместе с матерью и помогает ей по хозяйству. По вечерам артистка готовит ужин, например, шашлыки. Семенович с большим восторгом рассказывает об отдыхе на природе и называет достоинства отпуска на даче, пишет «Вечерняя Москва».

«Как же хорошо, когда не надо никуда собираться. Я выключила звук на телефоне, расслабила мысли и просто наслаждаюсь природой и пением птичек», — написала 40-летняя певица на своей странице в Instagram..

Поклонники пришли в восторг от дачного образа знаменитости. Многие отметили, что звезда сцены прекрасно выглядит в дачном образе.

«Красуня в деревне»; «Русалка огородная»; «Красотка наша»; «Классно выглядишь. Аня, на даче отдыхать — самый кайф», — указали подписчики артистки под ее фото.

Анна Семенович рассказала причину ухода из группы «Блестящие», в которой она выступала четыре года. По ее словам, организм начал сдавать, и ей было очень тяжело переносить нагрузки.