Казанский аквапарк эвакуировали из-за угрозы взрыва от посетителя

Казань, 25 мая. Инцидент произошел в крупном парке семейного отдыха «Ривьера», расположенном на проспекте Фатыха Амирхана. Буйный мужчина угрожал все взорвать.

Информацию об эвакуации посетителей аквапарка «Ривьера» в Казани подтвердил источник ФАН. Один из клиентов начал вести себя неадекватно и грозить взорвать территорию парка.

Администрация «Ривеьры» не стала дожидаться воплощения угроз и вызвала правоохранителей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб задержали злоумышленника и эвакуировали помещение.

Сообщается, что после тщательной проверки здания аквапарк возобновит работу. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в Казани мужчина с ножом напал на молодую пару с ребенком. Злоумышленника ищет полиция, сообщал сайт 360tv.ru.