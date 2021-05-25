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25 мая 18:06
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новостей
18:05
Общество
Якутские работодатели могут требовать от сотрудников справку о вакцинации от COVID-19
18:05
Экономика
Компания из Нидерландов продаст немцам производство йогуртов в России
18:04
Общество
Поклонники предостерегли Галкина от отравления Пугачевой
18:03
Общество
Российский ученый прокомментировал идею обязательной вакцинации от COVID-19
18:02
Общество
В Петербурге приговорен посредник, передавший таможенникам полмиллиона рублей взятки
18:02
Происшествия
Сотрудников центра обеспечения МВД подозревают в хищении 11 служебных машин
18:01
Общество
Влияние самоизоляции на отказ от курения оценил психиатр
17:59
Армия
Политолог Марков объяснил озабоченность стран НАТО арестом Протасевича в Минске
17:57
Африка
Европейские войны в Африке: кому нужен хаос, а кому — порядок
17:56
Общество
Житель Томска отправил хорька Бусю в отпуск на Алтай
17:54
Шоу-бизнес
Бывший жених Ольги Бузовой стал новым ведущим «Дома-2»
17:53
Политика
Меркель заявила, что будет очень довольна личной встречей Путина и Байдена
17:53
Экономика
Посыл в будущее: эксперт указал на главное в докладе главы Севастополя о работе в 2020-м
17:50
Происшествия
Зацепер из Нижнего Новгорода получил ожоги 51% тела при попытке сделать селфи
17:50
Спорт
Александр Овечкин намерен завершить карьеру в «Вашингтоне»
17:49
Происшествия
Полиция Нового Уренгоя расследует гибель выброшенной из окна собаки
17:48
Экономика
Банк России зафиксировал сокращение просроченной задолженности россиян
17:47
Происшествия
Суд в Новороссийске арестовал обвиняемого по делу о повреждении мемориала
17:46
Происшествия
СК опроверг задержание вице-губернатора Владимирской области
17:46
Происшествия
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В отряде «ЛизаАлерт» рассказали, как они существуют без финансовой поддержки

Общество
В отряде «ЛизаАлерт» рассказали, как они существуют без финансовой поддержки
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В ходе брифинга, который проходил в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», Антон Паулин, руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» в Петербурге, рассказал, как их отряд взаимодействует с правоохранительными органами, а также объяснил, почему не брать финансовую помощь — это принципиальная позиция.

Антон Паулин рассказал, что, прежде чем начать поиски, они проверяют, подано ли заявление о пропаже в полицию. Отряду необходимо узнать у правоохранительных органов, не помешает ли их участие оперативно-разыскным мероприятиям.

«В тесной связке мы работаем с различными силовыми, государственными структурами. Подведомственные службы оказывают помощь, когда она действительно нужна. В экстренных случаях могут пригнать даже вертолет. Техника, которая потребуется для поиска, определяется координатором», — рассказал собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» подчеркнул, что они принимают не все заявки на поиск.

«Мы ищем только тех людей, которые действительно нуждаются в поиске и помощи. Мы не участвуем в семейных разборках, не занимаемся криминальными поисками, не ищем должников, а также если сроки пропажи составляют более одного года — это не наша история», — добавил Паулин.

Проблем с финансированием нет, поскольку самого финансирования не существует. Юридически отряда «ЛизаАлерт» не существует.

«У нас нет кошельков, расчетных счетов и так далее. Мы никогда не принимаем финансовую помощь, даже если предлагают. Мы с удовольствием примем помощь в оформленном виде, то есть расходники, оборудование, топливную карту и другое. Если кто-то от лица отряда пытается собрать деньги — это мошенничество. Нам важно на все заявки реагировать максимально быстро, а любое юридическое лицо — это лишняя бюрократия и трата времени. В условиях поиска человека время — это наш главный враг», — объяснил собеседник ФАН.

Вчера замдиректора Толмачевского ресурсного центра обратилась в полицию с заявлением о пропаже юноши. По ее словам, 18-летний воспитанник центра пропал накануне.

санкт-петербург лиза алерт поисковые отряды
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