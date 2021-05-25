В отряде «ЛизаАлерт» рассказали, как они существуют без финансовой поддержки

В ходе брифинга, который проходил в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», Антон Паулин, руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» в Петербурге, рассказал, как их отряд взаимодействует с правоохранительными органами, а также объяснил, почему не брать финансовую помощь — это принципиальная позиция.

Антон Паулин рассказал, что, прежде чем начать поиски, они проверяют, подано ли заявление о пропаже в полицию. Отряду необходимо узнать у правоохранительных органов, не помешает ли их участие оперативно-разыскным мероприятиям.

«В тесной связке мы работаем с различными силовыми, государственными структурами. Подведомственные службы оказывают помощь, когда она действительно нужна. В экстренных случаях могут пригнать даже вертолет. Техника, которая потребуется для поиска, определяется координатором», — рассказал собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» подчеркнул, что они принимают не все заявки на поиск.

«Мы ищем только тех людей, которые действительно нуждаются в поиске и помощи. Мы не участвуем в семейных разборках, не занимаемся криминальными поисками, не ищем должников, а также если сроки пропажи составляют более одного года — это не наша история», — добавил Паулин.

Проблем с финансированием нет, поскольку самого финансирования не существует. Юридически отряда «ЛизаАлерт» не существует.

«У нас нет кошельков, расчетных счетов и так далее. Мы никогда не принимаем финансовую помощь, даже если предлагают. Мы с удовольствием примем помощь в оформленном виде, то есть расходники, оборудование, топливную карту и другое. Если кто-то от лица отряда пытается собрать деньги — это мошенничество. Нам важно на все заявки реагировать максимально быстро, а любое юридическое лицо — это лишняя бюрократия и трата времени. В условиях поиска человека время — это наш главный враг», — объяснил собеседник ФАН.

Вчера замдиректора Толмачевского ресурсного центра обратилась в полицию с заявлением о пропаже юноши. По ее словам, 18-летний воспитанник центра пропал накануне.