Песков рассказал, кто пострадает от решения ЕС запретить полеты над Белоруссией

Москва, 25 мая. Поспешные действия Евросоюза о рекомендациях для авиационных компаний по обходу воздушного пространства Белоруссии вызывают сожаление в Кремле.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что в результате решения Евросоюза о воздушном пространстве над Белоруссией пострадают простые пассажиры самолетов.

«Это все стоит денег, это счетная позиция. Здесь можно только выразить сожаление», — сказал пресс-секретарь.

Песков также подверг критике заявления Британии об антироссийских санкциях.