Песков рассказал, кто пострадает от решения ЕС запретить полеты над Белоруссией

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 13:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:34
Политика
Песков высказался о замене российского флага в Риге
13:34
Экономика
Кудрин предложил способ сбалансировать повышенный спрос на жилье
13:33
Шоу-бизнес
Упавшую с лестницы Алену Кравец экстренно доставили в больницу с сотрясением мозга
13:31
Шоу-бизнес
Дробыш впервые прокомментировал наркотическую зависимость брата Дани Милохина
13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
Все новости
25 мая 13:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:34
Политика
Песков высказался о замене российского флага в Риге
13:34
Экономика
Кудрин предложил способ сбалансировать повышенный спрос на жилье
13:33
Шоу-бизнес
Упавшую с лестницы Алену Кравец экстренно доставили в больницу с сотрясением мозга
13:31
Шоу-бизнес
Дробыш впервые прокомментировал наркотическую зависимость брата Дани Милохина
13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
Все новости

Песков рассказал, кто пострадает от решения ЕС запретить полеты над Белоруссией

Политика
Песков рассказал, кто пострадает от решения ЕС запретить полеты над Белоруссией
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 25 мая. Поспешные действия Евросоюза о рекомендациях для авиационных компаний по обходу воздушного пространства Белоруссии вызывают сожаление в Кремле.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что в результате решения Евросоюза о воздушном пространстве над Белоруссией пострадают простые пассажиры самолетов.

«Это все стоит денег, это счетная позиция. Здесь можно только выразить сожаление», — сказал пресс-секретарь.

Песков также подверг критике заявления Британии об антироссийских санкциях.

евросоюз белоруссия песков
Комментировать
Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 124772 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 124013 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 98626 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 94683 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 62178 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Политика / Песков рассказал, кто пострадает от решения ЕС запретить полеты над Белоруссией
Рейтинг@Mail.ru