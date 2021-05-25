Милов выступил с антироссийской повесткой на форуме Браудера и Института Маккейна

Владимир Милов появился на площадке ежегодного форума Sedona Forum международного Института Маккейна (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ). Одним из ключевых тезисов соратник Алексея Навального обозначил усиление санкционного давления Запада на Россию, что указывает на заинтересованность Милова в лоббировании интересов иностранного истеблишмента.

Prt Scr youtube.com / Владимир Милов

Само мероприятие состоялось еще в конце апреля 2021 года. На YouTube-канале Милова в пояснении к трансляции указывается, что Sedona Forum проходил под названием «Defending Democracy» — «Защищая демократию». Ведущим сессии выступил Уильям Браудер — американский миллиардер, основатель Hermitage Capital. В прошлом Браудер также сотрудничал с Алексеем Навальным.

Риторика Владимира Милова на конференции не отличалась чем-то принципиально новым от его ранних заявлений. Он призвал ввести санкции в отношении российских предпринимателей в ответ на инцидент с отравлением Навального. Учитывая, что правительство США систематически вводит санкции против РФ, актив команды ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) в данном случае просто приводит аргументы в пользу их расширения.

Почему Милову в очередной раз предоставили возможность выступать с антироссийской повесткой на американском форуме — вопрос открытый. В то же время это дает основания полагать, что ближайший соратник отбывающего срок по делу «Ив Роше» Навального демонстрирует готовность нанести России экономический ущерб.

Напомним, что в 2016 году телеканал «Россия-1» в своем фильме открыто рассказал о переписке Алексея Навального с Уильямом Браудером. В материале говорится о том, что в 2007 году связанный с британскими спецслужбами Браудер начал сотрудничество с будущим основателем ФБК, получившим псевдоним «Фридом» в рамках операции «Дрожь» по подрыву конституционного строя в РФ. Также, исходя из материалов фильма, можно сказать, что именно Браудер уговорил Навального заняться «гринмейлом» и создать себе «репутационный капитал». Американский миллиардер продолжает демонстрировать лояльность к окружению основателя ФБК и по сей день.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.