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25 мая 13:36
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новостей
13:34
Политика
Песков высказался о замене российского флага в Риге
13:34
Экономика
Кудрин предложил способ сбалансировать повышенный спрос на жилье
13:33
Шоу-бизнес
Упавшую с лестницы Алену Кравец экстренно доставили в больницу с сотрясением мозга
13:31
Шоу-бизнес
Дробыш впервые прокомментировал наркотическую зависимость брата Дани Милохина
13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
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Милов выступил с антироссийской повесткой на форуме Браудера и Института Маккейна

Общество
Милов выступил с антироссийской повесткой на форуме Браудера и Института Маккейна
facebook.com  /  Владимир Милов

Владимир Милов появился на площадке ежегодного форума Sedona Forum международного Института Маккейна (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ). Одним из ключевых тезисов соратник Алексея Навального обозначил усиление санкционного давления Запада на Россию, что указывает на заинтересованность Милова в лоббировании интересов иностранного истеблишмента.

Милов выступил с антироссийской повесткой на форуме Браудера и Института Маккейна
Prt Scr youtube.com  / Владимир Милов

Само мероприятие состоялось еще в конце апреля 2021 года. На YouTube-канале Милова в пояснении к трансляции указывается, что Sedona Forum проходил под названием «Defending Democracy» — «Защищая демократию». Ведущим сессии выступил Уильям Браудер — американский миллиардер, основатель Hermitage Capital. В прошлом Браудер также сотрудничал с Алексеем Навальным.

Риторика Владимира Милова на конференции не отличалась чем-то принципиально новым от его ранних заявлений. Он призвал ввести санкции в отношении российских предпринимателей в ответ на инцидент с отравлением Навального. Учитывая, что правительство США систематически вводит санкции против РФ, актив команды ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, и в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) в данном случае просто приводит аргументы в пользу их расширения.

Почему Милову в очередной раз предоставили возможность выступать с антироссийской повесткой на американском форуме — вопрос открытый. В то же время это дает основания полагать, что ближайший соратник отбывающего срок по делу «Ив Роше» Навального демонстрирует готовность нанести России экономический ущерб.

Напомним, что в 2016 году телеканал «Россия-1» в своем фильме открыто рассказал о переписке Алексея Навального с Уильямом Браудером. В материале говорится о том, что в 2007 году связанный с британскими спецслужбами Браудер начал сотрудничество с будущим основателем ФБК, получившим псевдоним «Фридом» в рамках операции «Дрожь» по подрыву конституционного строя в РФ. Также, исходя из материалов фильма, можно сказать, что именно Браудер уговорил Навального заняться «гринмейлом» и создать себе «репутационный капитал». Американский миллиардер продолжает демонстрировать лояльность к окружению основателя ФБК и по сей день.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

навальный фбк браудер милов Sedona Forum
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Все новости / Общество / Милов выступил с антироссийской повесткой на форуме Браудера и Института Маккейна
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