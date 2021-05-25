Финальный раунд: Иран рассчитывает завершить венские переговоры по СВПД

Во вторник, 25 мая, в Вене начался пятый раунд непрямых переговоров по возвращению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) об ограничении ядерной программы Ирана и возвращении США к выполнению условий сделки, регламентирующих снятие санкций.

Есть основания полагать, что данный этап может стать финальным, по крайней мере на это рассчитывает Тегеран. Как ранее сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, иранское руководство планирует завершить дискуссии вокруг ядерной сделки до начала президентских выборов, запланированных на 18 июня 2021 года.

Что какие усилия предпринимает Иран для урегулированию разногласий вокруг СВПД — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Шаг навстречу МАГАТЭ

Продление соглашения между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о продлении сделки по мониторингу ядерных объектов страны имеет большое значение для проходящего в Вене переговорного процесса.

IAEA and #Iran agreed to extend by one month the necessary verification and monitoring activities carried out by the Agency in the country, IAEA Director General @RafaelMGrossi today said. https://t.co/msvFk0xDgq pic.twitter.com/xUgpgduXk9 — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) May 24, 2021

Этому, впрочем, предшествовало небольшое обострение ситуации. 23 мая, глава иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что с одобрения духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи инспекторы МАГАТЭ лишаются доступа к видеоматериалам со стратегических предприятий государства. Договор, ранее заключенный с агентством, официально истек за день до этого.

IAEA will have no access to Iran's nuclear sites images, says top lawmaker https://t.co/HM1eZ87mTR pic.twitter.com/i0plXBHXRF — Reuters (@Reuters) May 23, 2021

Тем не менее утром 24 мая появились сообщения о том, что Тегеран рассматривает вопрос продления подошедшего к концу соглашения. Соответствующие дискуссии начались на заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Позже постпред Исламской Республики при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади выступил с заявлением о продлении на месяц договора, в соответствии с которым иранская сторона берет на себя обязательство по хранению видеозаписей с ядерных объектов страны.

«Генеральный директор МАГАТЭ сегодня был проинформирован о решении Тегерана. Данные за последние три месяца все еще находятся в распоряжении Ирана и не будут переданы агентству. Записи следующего месяца также останутся только у иранской стороны в соответствии с соглашением», — сообщил Гариб-Абади.

Вклад в СВПД

Решение Тегерана обусловлено стремлением добиться прорыва на переговорах в Вене, где в настоящее время ведется обсуждение вопроса снятия антииранских санкций и возвращения к СВПД. Послабление в отношении МАГАТЭ может придать импульс для скорого достижения результата. О расчете на это сейчас прямо говорят представители интересов Тегерана.

«Я рекомендую воспользоваться этой возможностью, которую добросовестно предоставил Иран, и отменить все санкции практическим и поддающимся проверке образом», — обратился Казем Гариб-Абади к участникам проходящего в столице Австрии переговорного процесса.

???? Watch LIVE as IAEA Chief @RafaelMGrossi briefs journalists about developments related to the IAEA’s monitoring and verification work in #Iran. https://t.co/sOgatfdq5r — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) May 24, 2021

В сложившейся ситуации Иран решительно настроился на разморозку ядерной сделки.

«Мы продолжим переговоры [в Вене] до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение», — отметил ранее президент Исламской Республики Хасан Роухани.

По словам иранского лидера, во время предыдущих встреч в Австрии представители США «недвусмысленно заявили о своей готовности отменить санкции». На фоне такого предположения обострение отношений с МАГАТЭ дало бы Вашингтону новый повод продлить экономические ограничения.

Diplomats warned last week, after the fourth round of negotiations in Vienna, that failing to extend the #IAEA monitoring agreement could have scuttled the fragile process that seeks to end a standoff between Tehran and Washingtonhttps://t.co/JCagCeURJ3 — JONATHAN TIRONE (@virtualnomad) May 24, 2021

Роухани, впрочем, подчеркнул, что введенные экс-главой США Дональдом Трампом санкции не оказали желаемого эффекта, о чем свидетельствует рост производства в различных сферах экономики страны.

Indirect negotiations between the United States and Iran are due to resume in Vienna this week. Talks were given another life after Tehran and the U.N. nuclear agency extended a monitoring agreement on the Middle Eastern country's atomic programme. https://t.co/Q1BKL5KAvo — CDE News (@CDNewsDispatch) May 25, 2021

Оптимистичные планы на следующий раунд обсуждений в Вене имеют и представители интересов Вашингтона.

«Последний раунд переговоров был конструктивным и принес ощутимый прогресс. Но многое еще предстоит сделать. Мы направляемся в Вену на пятый раунд переговоров, где, как мы надеемся, сможем продвинуться дальше к взаимному согласию», — написал в своем Twitter спецпосланник Соединенных Штатов по Ирану Роберт Мэлли в преддверии дипломатической встречи.

The latest round of talks was constructive and saw meaningful progress. But much work still needs to be done. On our way to Vienna for a fifth round where we hope we can further advance toward a mutual return to compliance. — Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) May 24, 2021

Назад к ядерной сделке

Первый раунд переговоров по СВПД в Вене состоялся в апреле 2021 года. В их рамках проводятся заседания Совместной комиссии, в которую входят Иран и пятерка стран — членов СВПД: Россия, Китай, Великобритания Франция и Германия. Три рабочие группы трудятся над решением практических вопросов восстановления ядерной сделки и возвращения в нее США.

Несмотря на то, что прямых переговоров между делегациями из Тегерана и Вашингтона не ведется, посредники из пяти заинтересованных в снижении международного напряжения государств отмечают прогресс в переговорном процессе.

Фактическая заморозка СВПД началась в период президентства в США Дональда Трампа, в одностороннем порядке вышедшего из сделки. В ответ на это Иран приступил к использованию новых центрифуг для обогащения урана до высоких уровней.

Администрация нового главы США Джо Байдена выразила намерения вернуться к дипломатии ради возвращения к прежним соглашениям. Разногласия сейчас заключаются только в том, кому следует первым сделать шаг: Тегеран говорит, что прежде всего должны быть отменены санкции, а Вашингтон в свою очередь требует свертывания иранской ядерной программы.

#JCPOA: All ready to step up the efforts in the next round of talks in Vienna with as objective the possible return of the United States to the JCPOA and to ensure the full and effective implementation of the JCPOA by all sides. pic.twitter.com/1YAek8sWFV — Alain Georges MATTON ???????? (@AlainMatton) May 25, 2021

Иранское руководство сделало свой ход — продемонстрировало готовность к сотрудничеству и диалогу. Теперь очередь за США, которые несмотря на всю миротворческую риторику в вопросе СВПД пока не приняли никаких конкретных решений для скорейшего разрешения данного вопроса. Поиск компромисса в ядерной сделке позволит снизить напряженность в регионе и в перспективе даст ближневосточному государству возможность стабилизировать экономику. Переговорный процесс возобновился, мяч теперь уже точно на стороне США. Есть шанс, что пятый раунд обсуждений действительно станет последним.