Инцидент с самолетом Ryanair может стать темой переговоров Путина и Лукашенко

Москва, 25 мая. Президент Республики Беларусь сможет рассказать все детали случившегося, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча глав государств планировалась до событий с воздушным судном, однако президенты могут ее обсудить, сообщил заместитель руководителя администрации президента.

«Встреча готовилась еще до событий с самолетом, но наверняка Лукашенко сможет детально информировать об обстоятельствах и причинах произошедшего», — сказал представитель Кремля.

ФАН ранее рассматривал правовые аспекты инцидента с посадкой Ryanair в Белоруссии.