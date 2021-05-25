Монтян объяснила, почему нельзя исключать причастность ХАМАС к «минированию» борта Ryanair

Киев, 25 мая. Запад должен предоставить доказательства того, что движение ХАМАС не причастно к инциденту с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, заявила юрист Татьяна Монтян.

Пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку на территории Республики Беларусь из-за ложного сообщения о минировании воздушного судна. Среди пассажиров авиалайнера находился бывший главред и один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан.

Информация о якобы заложенной бомбе на борту самолета поступила в письме на электронную почту Национального аэропорта «Минск», заявил руководитель департамента по авиации минтранса Республики Беларусь Артем Сикорский. По его словам, сообщение на английском языке якобы пришло от палестинского движения ХАМАС, угрожавшего взорвать авиалайнер над Вильнюсом, если Европа не откажется от поддержки Израиля. Тем не менее в Палестине опровергли подобную информацию.

Монтян объяснила в своем Telegram-канале, почему нельзя исключать причастность ХАМАС к «минированию» борта Ryanair. По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко не нарушил никаких международных норм, а силовики действовали абсолютно корректно, исходя из обстоятельств. Она добавила, что Запад должен доказать, что ХАМАС действительно не имеет отношения к ситуации.

«Касательно письма от ХАМАС: докажите, что его написали сами белорусы», — написала юрист, дной фразой поставив под сомнение версию о непричастности Палестины к «минированию» авиалайнера.

Монтян отметила, что для введения санкций в отношении Белоруссии западными государствами должны быть предоставлены весомые доказательства того, что палестинцы действительно не сообщали о минировании самолета.

«Для меня, юриста, это неочевидно. Очевидность к делу не подошьешь. Так что сначала доказательства, а потом уже санкции», — подчеркнула Монтян.

Выпады в сторону белорусского лидера являются демонстрацией цинизма, считает юрист. Она напомнила об основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже, которого задержали без суда и следствия. Резюмируя, Монтян подчеркнула, что Протасевич, в отличие от Ассанжа, призывал к расправам над своими соотечественниками.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад отреагировал истерикой на вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске, продемонстрировав международный непрофессионализм.