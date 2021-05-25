Монтян объяснила, почему нельзя исключать причастность ХАМАС к «минированию» борта Ryanair

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 13:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:34
Политика
Песков высказался о замене российского флага в Риге
13:34
Экономика
Кудрин предложил способ сбалансировать повышенный спрос на жилье
13:33
Шоу-бизнес
Упавшую с лестницы Алену Кравец экстренно доставили в больницу с сотрясением мозга
13:31
Шоу-бизнес
Дробыш впервые прокомментировал наркотическую зависимость брата Дани Милохина
13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
Все новости
25 мая 13:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:34
Политика
Песков высказался о замене российского флага в Риге
13:34
Экономика
Кудрин предложил способ сбалансировать повышенный спрос на жилье
13:33
Шоу-бизнес
Упавшую с лестницы Алену Кравец экстренно доставили в больницу с сотрясением мозга
13:31
Шоу-бизнес
Дробыш впервые прокомментировал наркотическую зависимость брата Дани Милохина
13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
Все новости

Монтян объяснила, почему нельзя исключать причастность ХАМАС к «минированию» борта Ryanair

Политика
Монтян объяснила, почему нельзя исключать причастность ХАМАС к «минированию» борта Ryanair
pixabay.com  /  937983

Киев, 25 мая. Запад должен предоставить доказательства того, что движение ХАМАС не причастно к инциденту с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, заявила юрист Татьяна Монтян.

Пассажирский самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку на территории Республики Беларусь из-за ложного сообщения о минировании воздушного судна. Среди пассажиров авиалайнера находился бывший главред и один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан.

Информация о якобы заложенной бомбе на борту самолета поступила в письме на электронную почту Национального аэропорта «Минск», заявил руководитель департамента по авиации минтранса Республики Беларусь Артем Сикорский. По его словам, сообщение на английском языке якобы пришло от палестинского движения ХАМАС, угрожавшего взорвать авиалайнер над Вильнюсом, если Европа не откажется от поддержки Израиля. Тем не менее в Палестине опровергли подобную информацию.

Монтян объяснила в своем Telegram-канале, почему нельзя исключать причастность ХАМАС к «минированию» борта Ryanair. По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко не нарушил никаких международных норм, а силовики действовали абсолютно корректно, исходя из обстоятельств. Она добавила, что Запад должен доказать, что ХАМАС действительно не имеет отношения к ситуации.

«Касательно письма от ХАМАС: докажите, что его написали сами белорусы», — написала юрист, дной фразой поставив под сомнение версию о непричастности Палестины к «минированию» авиалайнера.

Монтян отметила, что для введения санкций в отношении Белоруссии западными государствами должны быть предоставлены весомые доказательства того, что палестинцы действительно не сообщали о минировании самолета.

«Для меня, юриста, это неочевидно. Очевидность к делу не подошьешь. Так что сначала доказательства, а потом уже санкции», — подчеркнула Монтян.

Выпады в сторону белорусского лидера являются демонстрацией цинизма, считает юрист. Она напомнила об основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже, которого задержали без суда и следствия. Резюмируя, Монтян подчеркнула, что Протасевич, в отличие от Ассанжа, призывал к расправам над своими соотечественниками.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад отреагировал истерикой на вынужденную посадку самолета Ryanair в Минске, продемонстрировав международный непрофессионализм.

белоруссия палестина хамас монтян ryanair nexta протасевич
Комментировать
Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 124772 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 124013 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 98626 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 94683 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 62178 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Политика / Монтян объяснила, почему нельзя исключать причастность ХАМАС к «минированию» борта Ryanair
Рейтинг@Mail.ru