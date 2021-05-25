Вера Брежнева показала идеальную фигуру в обтягивающем наряде без нижнего белья

Москва, 25 мая. Певица Вера Брежнева показала идеальное тело в обтягивающем наряде на премии телеканала RU.TV. По словам знаменитости, мужу пришелся по вкусу ее образ.

Бывшая солистка «ВИА Гры» выбрала провокационный наряд для выхода в свет. На ней были черные брюки и топ, соединенные тонкими лентами между собой. Наряд обнажил все прелести знаменитости. Поклонники принялись выяснять, не забыла ли 39-летняя звезда надеть нижнее белье.

Певица не видит ничего криминального в своем комбинезоне. Более того, ее супруг продюсер Константин Меладзе настоял на том, чтобы Брежнева отправилась на мероприятие именно в таком наряде.

«Муж одобрил. Более того, он сам выбрал этот образ!» — заявила артистка в разговоре с изданием «Собеседник.ру».

Правда, фигура у знаменитости потрясающая. Складывается ощущение, что у артистки нет ни грамма лишнего веса и целлюлита. Сама певица не раз говорила, что поддерживает форму за счет физической активности.

Артистка призналась, что не всегда была обожаема публикой. По ее словам, в детстве она была гадким утенком, над которым все издевались.