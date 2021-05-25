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Политика
Песков высказался о замене российского флага в Риге
13:34
Экономика
Кудрин предложил способ сбалансировать повышенный спрос на жилье
13:33
Шоу-бизнес
Упавшую с лестницы Алену Кравец экстренно доставили в больницу с сотрясением мозга
13:31
Шоу-бизнес
Дробыш впервые прокомментировал наркотическую зависимость брата Дани Милохина
13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
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Адвокат рассказал о попытке посадить борт Януковича под угрозой расстрела

Политика
Адвокат рассказал о попытке посадить борт Януковича под угрозой расстрела
ТАСС  /  Мосиенко Андрей

Киев, 25 мая. Расшифровка переговоров при попытке экстренно посадить вертолет с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем на борту была опубликована его адвокатом Виталием Сердюком в Сети.

В свете недавних событий с авиарейсом Афины — Вильнюс, который экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, адвокат экс-главы Украины вспомнил схожий случай с бортом, на котором находился Янукович. Семь лет назад украинские власти пытались посадить воздушное судно с политиком. В случае неповиновения была дана команда открывать огонь.

На своей странице в Facebook Сердюк предоставил расшифровку переговоров диспетчеров, которая подтверждает факт угрозы применения оружия. Один из авиадиспетчеров заявил о запуске военной авиации с целью изменения плана полетов двух вертолетов, в одном из которых находился Янукович.

«Распоряжением и.о. президента вам приказано вернуться в Харьков. В случае неповиновения будет открыт огонь на поражение», — приводит текст сообщения адвокат.

Сердюк отметил, что такие действия являются нарушением Конституции Украины и законодательства о статусе президента. При этом Генпрокуратура тщательно скрывает инцидент с покушением на жизнь украинского лидера. Госорганизация также умалчивает о результатах расследования уголовного производства.

Ранее лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич оценил действия властей Белоруссии, посадивших самолет Ryanair в Минске. Он назвал действия властей Белоруссии смелыми.

янукович самолет посадка
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Все новости / Политика / Адвокат рассказал о попытке посадить борт Януковича под угрозой расстрела
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