Адвокат рассказал о попытке посадить борт Януковича под угрозой расстрела

Киев, 25 мая. Расшифровка переговоров при попытке экстренно посадить вертолет с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем на борту была опубликована его адвокатом Виталием Сердюком в Сети.

В свете недавних событий с авиарейсом Афины — Вильнюс, который экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, адвокат экс-главы Украины вспомнил схожий случай с бортом, на котором находился Янукович. Семь лет назад украинские власти пытались посадить воздушное судно с политиком. В случае неповиновения была дана команда открывать огонь.

На своей странице в Facebook Сердюк предоставил расшифровку переговоров диспетчеров, которая подтверждает факт угрозы применения оружия. Один из авиадиспетчеров заявил о запуске военной авиации с целью изменения плана полетов двух вертолетов, в одном из которых находился Янукович.

«Распоряжением и.о. президента вам приказано вернуться в Харьков. В случае неповиновения будет открыт огонь на поражение», — приводит текст сообщения адвокат.

Сердюк отметил, что такие действия являются нарушением Конституции Украины и законодательства о статусе президента. При этом Генпрокуратура тщательно скрывает инцидент с покушением на жизнь украинского лидера. Госорганизация также умалчивает о результатах расследования уголовного производства.

Ранее лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич оценил действия властей Белоруссии, посадивших самолет Ryanair в Минске. Он назвал действия властей Белоруссии смелыми.