Песков назвал одну из тем возможных переговоров Путина и Байдена

Москва, 25 мая. Вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями могут стать одной из главных тем возможных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопросы стратегической стабильности в любом случае должны и будут обсуждаться на переговорах лидеров России и США.

Он также добавил, что к настоящему моменту точное место проведения переговоров не согласовано, однако в ближайшее время этот вопрос будет решен.