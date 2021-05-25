Пять заведений общепита в Чувашии временно перестали работать после визита приставов

Новочебоксарск, 25 мая. Сотрудники ФССП посетили пять городских кафе. Деятельность заведений общественного питания была приостановлена, они опечатаны.

Поводом для визита приставов стала недавняя проверка Роспотребнадзора и последующее решение суда. Сотрудники установили, что в заведениях нет условий для дезинфекции столов, посуды и помещений. Кроме того, на продукты отсутствовали документы, подтверждающие их качество. Работа кафе приостановлена на срок от 30 до 85 дней.

В столице сотрудники Роспотребнадзора проверили десятки точек популярной сети фастфуда. Два заведения были опечатаны после выявления серьезных нарушений санитарного законодательства, сообщало РИАМО.