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25 мая 13:35
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новостей
13:34
Экономика
Кудрин предложил способ сбалансировать повышенный спрос на жилье
13:33
Шоу-бизнес
Упавшую с лестницы Алену Кравец экстренно доставили в больницу с сотрясением мозга
13:31
Шоу-бизнес
Дробыш впервые прокомментировал наркотическую зависимость брата Дани Милохина
13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
13:17
Армия
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Пять заведений общепита в Чувашии временно перестали работать после визита приставов

Происшествия
Пять заведений общепита в Чувашии временно перестали работать после визита приставов
r35.fssprus.ru  /  Пресс-служба ФССП России по Вологодской области

Новочебоксарск, 25 мая. Сотрудники ФССП посетили пять городских кафе. Деятельность заведений общественного питания была приостановлена, они опечатаны.

Поводом для визита приставов стала недавняя проверка Роспотребнадзора и последующее решение суда. Сотрудники установили, что в заведениях нет условий для дезинфекции столов, посуды и помещений. Кроме того, на продукты отсутствовали документы, подтверждающие их качество. Работа кафе приостановлена на срок от 30 до 85 дней.

В столице сотрудники Роспотребнадзора проверили десятки точек популярной сети фастфуда. Два заведения были опечатаны после выявления серьезных нарушений санитарного законодательства, сообщало РИАМО.

приставы кафе антисанитария
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Все новости / Происшествия / Пять заведений общепита в Чувашии временно перестали работать после визита приставов
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