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Экономика
Кудрин предложил способ сбалансировать повышенный спрос на жилье
13:33
Шоу-бизнес
Упавшую с лестницы Алену Кравец экстренно доставили в больницу с сотрясением мозга
13:31
Шоу-бизнес
Дробыш впервые прокомментировал наркотическую зависимость брата Дани Милохина
13:31
Политика
Публицист Вассерман рассказал о влиянии выдачи паспортов РФ в Донбассе на Украину
13:29
Политика
В МИД РФ опровергли данные о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах
13:28
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась впечатлениями от отдыха на Мальдивах
13:28
Армия
Песков назвал тему первого оборонного совещания Путина в Сочи
13:27
Экономика
В Госдуме одобрили скорректированный демпфер на топливо
13:26
Происшествия
Появились кадры с места пожара в Избербаше, где погибли двое детей
13:26
Политика
В Кремле прокомментировали слова главы Коми про Путина
13:25
Общество
Синоптики рассказали о погоде на День города в Петербурге
13:24
Армия
Генсек НАТО заявил о присутствии российских военных у границ Украины
13:22
Общество
Чем раньше, тем лучше: инфекционист о вакцинировании перед летним сезоном
13:22
Происшествия
Источником разлива Нефти в Туапсинском районе стал канализационный коллектор
13:21
Общество
В Смольном рассказали, как будут работать гостиницы на ПМЭФ в Петербурге
13:20
Общество
Компания Warner Bros. активно работает над экранизацией серии игр Portal
13:19
Экономика
Аналитики заявили о возможном торможении роста рубля из-за инцидента с рейсом Ryanair
13:18
Шоу-бизнес
Ида Галич пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за предательства близкого человека
13:17
Происшествия
Пожилой петербуржец пытался похитить из магазина водку за 243 рубля
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Армия
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Роднина рассказала, когда в последний раз выходила на лед

Спорт
Роднина рассказала, когда в последний раз выходила на лед
er.ru  /  Пресс-служба партии «Единая Россия»

Москва, 25 мая. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что не скучает по льду. Последний раз она выходила кататься на коньках очень давно.

Роднина после окончания профессиональной и любительской карьеры ушла на тренерскую работу. Бывшая спортсменка готовила в том числе иностранных фигуристов, которые показывали блестящие результаты на мировых первенствах.

В начале нулевых Роднина стала пробовать свои силы в политике. И в настоящее время она входит в состав Государственной думы РФ, где представляет «Единую Россию».

Родниной все нравится в жизни. Она даже не скучает по льду. Бывшая спортсменка также ответила на вопрос, когда в последний раз выходила на каток ради удовольствия.

«В 1980 году», — ответила Роднина в разговоре с РИА Новости.

В последнее время часто в прессе появляются скандалы, связанные с Ириной Родниной и Татьяной Тарасовой. По словам 71-летней бывшей спортсменки, помириться с дочерью хоккейного тренера Анатолия Тарасова у нее не получится, поскольку они находятся на разных полюсах.

спорт фигурное катание роднина
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Все новости / Спорт / Роднина рассказала, когда в последний раз выходила на лед
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