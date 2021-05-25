Роднина рассказала, когда в последний раз выходила на лед

Москва, 25 мая. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что не скучает по льду. Последний раз она выходила кататься на коньках очень давно.

Роднина после окончания профессиональной и любительской карьеры ушла на тренерскую работу. Бывшая спортсменка готовила в том числе иностранных фигуристов, которые показывали блестящие результаты на мировых первенствах.

В начале нулевых Роднина стала пробовать свои силы в политике. И в настоящее время она входит в состав Государственной думы РФ, где представляет «Единую Россию».

Родниной все нравится в жизни. Она даже не скучает по льду. Бывшая спортсменка также ответила на вопрос, когда в последний раз выходила на каток ради удовольствия.

«В 1980 году», — ответила Роднина в разговоре с РИА Новости.

В последнее время часто в прессе появляются скандалы, связанные с Ириной Родниной и Татьяной Тарасовой. По словам 71-летней бывшей спортсменки, помириться с дочерью хоккейного тренера Анатолия Тарасова у нее не получится, поскольку они находятся на разных полюсах.