Кремль назвал неадекватными обвинения РФ в причастности к инциденту с рейсом Ryanair

Москва, 25 мая. Обвинения РФ в причастности к инциденту с рейсом Ryanair неадекватны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе ежедневной пресс-конференции Дмитрий Песков прокомментировал заявление МИД Великобритании о необходимости ввести санкции к «Северному потоку — 2» из-за Ryanair. Имеет место «навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся», считает пресс-секретарь президента РФ.

Кремль ранее выразил надежду на скорое освобождение гражданки РФ в Белоруссии. Россия рассчитывает на соблюдение прав задержанной.