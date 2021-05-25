Жители Туапсе заявили о распространении нефтяного пятна в Черном море

Туапсе, 25 мая. Очевидцы разлива нефтепродуктов рассказали, что масляное пятно продолжает плыть по воде. Площадь загрязнения увеличивается, сообщили местные жители в беседе с корреспондентом ФАН.

В настоящее время, по словам жителей Туапсе, пятна заметили у села Агой, нефть движется дальше — к селу Небуг. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что предварительно информация о ЧП поступила еще 23 мая.

По предварительной версии, выброс нефтесодержащих веществ произошел с глубоководного выпуска. В настоящее время спасатели работают на месте загрязнения. Ведется работа по отбору проб морской воды для экспертизы.

Региональный оперштаб принял решение о введении режима повышенной готовности. Для ликвидации последствий разлива привлекли беспилотники и водолазов, сообщал ФАН.